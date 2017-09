OBRAZEM: Borci na lodích zápolí s divokou vodou a Čertovými proudy

Loučovice – Milovníci divoké vody si užívají ojedinělé příležitosti, kdy lipenská přehrada vypouští vyšší množství vody, aby závodníci mohli zápolit s peřejemi na divoké v Loučovicích a Čertových proudech.

V sobotu i v neděli se tam závodí od devíti až asi do 16 hodin. Závodníci jezdí všechny slalomové kategorie, současně se konají i závody ve sjezdu, raftové závody a dole extrémní závod. Takže kolem Vltavy a v Loučovicích se to hemží návštěvníky s loděmi.

V neděli se jede finále Českého poháru a nemají chybět například ani Jiří Prskavec, nebo Vítek Přindiš. „Čertovy proudy je přírodní voda s velkým spádem a naprosto unikátní,“ zdůraznil Jakub Bican z SK Slalom České Budějovice. Podle něho by si neměli diváci takový závod rozhodně nechat ujít. „Vždy dopoledne se jede kvalifikace a odpoledne startuje finále A, tedy deset nejlepších z každé kategorie. Diváci budou sledovat skvělý závod, nejlepších českých borců,“ doplnil Jakub Bican.