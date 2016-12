OBRAZEM: Čertovské hrátky s andělskou asistencí zaplnily krumlovské náměstí

Český Krumlov - Mikuláš na náměstí kráčel pod červeným baldachýnem obklopen anděly a čertovinami pekelníků.

Aby si děti mohly Mikuláše s jeho andělským doprovodem a čertovskými chlapíky dobře prohlédnout, dostavil se Mikuláš na setkání s občany už o druhé adventní neděli. Na českokrumlovském náměstí bylo čertovské rejdění plné zábavy.



Horší to bylo včera, když došlo na nadílku doma. To už leckterým dětem do smíchu moc nebylo.



Čekání na Mikuláše s doprovodem na krumlovském náměstí ale bylo plné her, hudby, písniček, dobrého slova a zábavy. A když pod svým baldachýnem rozvážně přikráčel Mikuláš, došlo i na tradiční nadílku. Čertovským večerem provázeli andělé Jan Palkovič a Ivo Janoušek, hrála kapela Rybníkáři.