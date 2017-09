OBRAZEM: Neuvěřitelné se stalo skutkem. V boletickém kostelíku zapěl Spiri

Boletice - Množství aut, která v sobotu odpoledne lemovala vozovku u boletického kostela sv. Mikuláše, svědčila o mimořádné události. Kostel do posledního místečka na dřevěných jednoduchých lavicích zaplnili diváci, nadcházející koncert byl vyprodaný už dopředu. Do boletického kostela totiž zavítaly legendy - členové Spirituál Kvintetu.

"Dohromady jsme starší než tento kostel," zavtipkoval Jiří Tichota, který posluchače bavil svým vytříbeným humorem po celý koncert.

"Splnil se mi sen," měla obrovskou radost hlavní pořadatelka Lenka Augustinová z Kájova. "Už dlouho si říkám, jaké by to bylo krásné, kdyby nám tady zazpíval Spirituál Kvintet, jehož písničky se sem úžasně hodí. Tři čtvrtě roku jsem se odhodlávala Jiřímu Tichotovi napsat, ale chvilku poté, co jsem to udělal, mi Jiří Tichota odpověděl, že jejich příjezdu nic nebrání," dodala. Velkou radost měli i návštěvníci a koncert v červeném kostelíku si skvěle užili.