OBRAZEM: Po Vltavě plula vzducholoď, hřbitov i s nebožtíkem nebo prďoši

Vyšší Brod /VIDEA/ - Plavba kuriózních plavidel již po pětačtyřicáté připravila četnému publiku skvělou a veselou podívanou. Vyšebrodskou plavbu totiž nemůže zhatit ani počasí, které tentokrát kvůli značnému chladu dávalo posádkám i divákům dost zabrat.

Vltavu zdolávalo devět plavidel, což bohužel není mnoho, ale o to větší obdiv patří jejich posádkám.

Vzducholoď byla například slibované překvapení Lipenů z Lipna nad Vltavou, kteří si plavidla ve Vyšším Brodě, stejně jako většina ostatních posádek, hodlají od pátku užít tři dny.

Již po čtyřicáté nevynechal plavbu Pavel Procházka z Loučovic, který tradičně jezdí plavidla sólo. „Už jsem jet nechtěl, ale přemluvili mě, abych završil svou 40. plavbu. Těším se, baví mě to,“ řekl Pavel Procházka jako ochránce a vládce vod Neptun.

Na Vltavě se objevil i vor vorařů. Sice zmenšený, zato věrný a navíc na místě vlastnoručně vyrobený samotnými voraři-plavci.

Kapitolou samu pro sebe byli Prďoši. Přitahovali k sobě pozornost především neuvěřitelnou kakofónií zvuků, které neustále vydávali. Na štěstí onu symfonii prdivých zvuků nedoprovázel také patřičný odér.

A věřte tomu nebo, na Vltavě se to dopoledne odehrál i pohřeb. Hrobníci tam uspořádali pohřeb Alfonsu Muchovi, který si prý vždy přál se plavidel zúčastnit. A protože hroby na plavidle byly malé a především obsazené, pohřební hlídka – jak si posádka říkala - pohřbila nebožtíka do Vltavy, jen to žbluňklo. A jak vidno z fotek, zaplaval si a stal se tak jedním z kuriozních plavidel.