OBRAZEM: Senioři si dovedou užívat života. Rozloučili se se starým rokem

Český Krumlov - Nově zrekonstruované prostory Senior klubu Rozvoj Český Krumlov pulsují životem. Se starým rokem se v nich například loučili pěkně zvesela členové místní organizace Svépomoc.

Tančili a zpívali při muzice až do noci. „To výjimečně, jinak tu býváme od 14 do 19 hodin," upřesnil předseda Jan Šítal. „Zábavy tu pořádáme nejenom před silvestrem, ale vždy jednou do měsíce. S kapelou Jiskra není nikdy špatně. K tomu každý přinese něco na zub."



Senioři se scházejí vždy v úterý, ale pondělí tam patří ještě ručním pracím, středa zase masážím či parafínovým zábalům. Rozloučení se starým rokem si nenechala ujít zhruba padesátka seniorů.