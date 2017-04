Observatoř Kleť žije neustále, i v zimě

Kleť - Hvězdárna na nejvyšší hoře Blanského lesa má za sebou nejúspěšnější rok.

Vrchol Kleti.Foto: Deník / Kyselová Zuzana

S nastupujícím jarem se zase v plné míře otevřel v plné míře otevřel přístup k hvězdárně na Kleti. Ovšem ani v zimě nezahálela, hvězdárna například procházela určitými opravami. Dění a život na Kleti přiblížil Miloš Tichý, samostatný výzkumný pracovník a vedoucí Observatoře Kleť.



Na Kleti se v zimě opravovalo. Čeho se opravy týkaly?

Opravy byly dokončeny do konce loňského roku. Nechávali jsme opravit chodníček kolem kopule, instalovat zateplení budovy z důvodu úspor energií a rekonstrukcí prošla podlaha v kopuli, která je určena pro exkurze veřejnosti.

Kromě toho probíhaly i servisní práce jak na dalekohledech, tak i na kopulích, protože je to přece jen složitější technika, která pravidelnou údržbu potřebuje.



Jak to v observatoři na Kleti vypadá v zimě? Je uzavřená a ponořená do zimního spánku?

V zimě je na observatoři daleko více práce než v létě. Jsou dlouhé noci, takže máme více pořízených snímků, více změřených dat, více cirkulářů atd. Pokračuje naše standardní vědecká práce od pozorování přes zpracování výsledků až po psaní vědeckých článků. Čili prakticky stejný provoz jako kdykoliv během roku. Pouze nepořádáme exkurze pro veřejnost, hlavně z důvodů horší dostupnosti a kvůli zimě v kopuli, kde musí být vždy stejná teplota jako venku.

Proto se to zvenku může jevit, že v zimě spíme. Astronomové sami ovšem se zimou na Kleti, horší dostupností, sněhem a zledovatělými cestami musí počítat. Máme na to odpovídající techniku, vybavení i spoustu nasbíraných zkušeností.



Je nějaký rozdíl při pozorování oblohy v létě a v zimě? Například ve viditelnosti a průzračnosti atmosféry? Mohl byste přiblížit zajímavosti zimní noční oblohy?

Kromě toho, že máme nad hlavami rozdílná souhvězdí, tak v zimě, když je jasno, je v zimě opravdu zima a tím i sušší vzduch, a s tím souvisí průzračnost atmosféry. V létě, pokud je jasno, je teplo, a tudíž ve vzduchu více vodní páry, která pozorování trošku zhoršuje. V zimě jsou nadto noci mnohem delší než v létě. Pokud jde o krásy zimní oblohy, doporučuji nejprve návštěvu českobudějovického planetária, kde se mohou čtenáři seznámit s krásami zimní oblohy v teple. A potom si za jasného zimního počasí se sametově černým nebem a brilianty hvězd na reálné obloze nalézt nápadné souhvězdí Oriona, Býka, otevřenou hvězdokupu Plajády či nejjasnější hvězdu naší noční oblohy Síria, vše snadno viditelné pouhým okem.



Čím se vlastně zabývají astronomové v zimě?

U astronomů není rozdíl zima a léto. Naopak v zimě jsou delší noci, pozoruje se tedy více než v létě. Jen na Observatoři Kleť je občas v zimě navíc práce s odklízením sněhu.



Co připravujete, co vás čeká v tomto roce, máte před sebou nějaké cíle a úkoly?

V roce 2017 slaví naše observatoř 60. výročí od založení, tak plánujeme speciální akce v rámci těchto oslav. Včas o nich budeme veřejnost informovat.



Podařilo se vám v uplynulém roce na observatoři dosáhnout něčeho, z čeho jste měl radost?

Loňský rok byl, co se týče výzkumného programu Observatoře Kleť, velice úspěšný. Nejenom, že pokračovala spolupráce s Evropskou kosmickou agenturou (ESA), ale pokud jde o pozorování planetek a komet, byl rok 2016 nejúspěšnějším rokem v šedesátileté historii observatoře. Za další úspěch považuji, že právě nyní nám ESA nabídla prodloužení kontraktu a spolupráce v oblasti blízkozemních asteroidů na další rok.



Kdy bude Observatoř na Kleti otevřená veřejnosti?

Měli jsme otevřeno celý den na Nový rok 1. ledna 2017. Jelikož je Observatoř Kleť jedinou horskou hvězdárnou v Čechách, tak otevíráme pro veřejnost i s ohledem na počasí. Jako každoročně, tedy v květnu a červnu o víkendech, a o letních prázdninách, v červenci a srpnu od úterý do neděle. V létě bude připravena opět speciální letní expozice. A jaká? Nechte se překvapit.