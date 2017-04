Obyvatelé Kaplice podepisují petici za zachování ordinace po doktorovi Michkovi

Kaplice - Kolem pokračování provozu ordinace po doktoru Michkovi to vře. Město ukončilo její pronájem.

Pacienti Lékaře Miloslava Michka podepisují petici za zachování jeho ordinace.Foto: Deník/Zuzana Kyselová

Od nečekaného úmrtí kaplického praktického lékaře Miloslava Michka 21. února rodinní příslušníci usilují o to, aby jeho ordinace na kaplické poliklinice fungovala i nadále. Podařilo se jim sehnat lékařku, která již měla nastoupit, ale v tom přišla rána. Vedení města pokračovatelům doktora Michka oznámilo, že jejich nájem končí a nechalo ordinaci uzavřít.

Poté ji sice zase otevřelo, ale to nic nemění na skutečnosti, že má společnost Praktik MM Kaplice, jejíž jednatelkou je Gabriela Chouchane, dcera pana Michka, ordinaci vyklidit do 28. dubna. „Přitom jsme pro pokračování lékařských služeb splnili všechny podmínky,“ říká Gabriela Chouchane.

Rada města na svém jednání 10. dubna konstatovala, že smlouva o nájmu ordinace skončila dnem úmrtí Miloslava Michka.

„Nechali jsme si udělat právnický rozbor smlouvy o nájmu, a podle právníka smlouva neobsahuje žádné ustanovení, že by smrtí nájemce došlo k automatickému skončení nájmu,“ ohrazuje se Gabriela Chouchane.

Skončení nájmu se tedy řídí občanským zákoníkem. Právník konstatuje: „Z toho vyplývá, že nájem prostor smrtí nájemce nezaniká, naopak do právního postavení nájemce se dostal právní nástupce nájemce a nájem stále trvá.“

„Ukončením nájmu nám město neumožňuje pokračovat v lékařské praxi,“ říká Gabriela Chouchane. „Proč, to nevíme.“

Vzhledem k tomu, že vedení města údajně pacientům doporučuje, aby se obraceli na doktora Jaroslava Radíka, který si na poliklinice v únoru otevřel ordinaci, domnívají se pokračovatelé ordinace MUDr. Michka, že se jedná o cílenou kampaň.

„Město svým postupem neumožňuje pacientům svobodnou volbu vybrat si lékaře,“ míní Gabriela Chouchane. „Řada pacientů přitom chce zůstat u nás a čekají, kdy znovu zahájíme provoz.“

Město Kaplice prostřednictvím svého mluvčího vysvětluje: „Město v žádném případě nedalo výpověď nájemci. Dle názoru advokátní kanceláře a v souladu s ustanoveními občanského zákoníku nájemní vztah zanikl úmrtím MUDr. Miloslava Michka. Jakákoliv jiná osoba, která v současné době ordinaci užívá, ji užívá bez právního důvodu. Město provede potřebnou rekonstrukci ordinace tak, aby byla připravena k dalšímu užívaní lékaři.“

Vedení města odmítá názory, že protěžuje doktora Radíka. „Jedná o řízenou desinformaci,“ říká mluvčí Jan Bohdal. „O obsazení míst lékařů a jejich počtech rozhoduje KÚ Jihočeského kraje ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami. MUDr. Radík byl vybrán při výběrovém řízení v květnu 2014 pro oblast Kaplice, Malonty, Benešov nad Černou a Pohorská Ves. MUDr. Radík žádal o pronájem ordinace v Kaplici již na podzim 2016 a ordinace mu byla pronajata k 1.2. 2017, tj. před úmrtím MUDr. Michka.“

Město po odchodu doktora Michka požádalo o vyhlášení výběrového řízení na nového lékaře. Proč, vysvětluje Jan Bohdal: „Městu Kaplice nebyly poskytovány relevantní informace o zabezpečení lékařských služeb ze strany tzv. „pokračovatelů“ pana MUDr. Michka, kterých se objevilo několik. Proto podal podnět k výběrovému řízení.“

To je zřejmě i důvodem, proč město nechalo na čas ordinaci uzamknout. "Kromě skutečnosti, že byla ordinace v dané době užívána nezákonně, dostalo město informaci, že od 1.4.2017 nebude v ordinaci působit žádná osoba se zdravotnickým vzděláním, která by mohla oprávněně nahlížet do zdravotní dokumentace," říká Jan Bohdal. "Osoba, která se pohybovala v ordinaci neposkytovala městu jako vlastníkovi ordinace žádné informace k aktuální situaci. Proto na základě doporučení advokátní kanceláře došlo k uzavření ordinace, aby nebylo možno se zdravotní dokumentací neoprávněně nakládat."

V ordinaci však v té době působila asistentka a družka lékaře Miloslava Michka Lenka Plachá a zdravotní sestra, které v případě potřeby vydávaly zdravotní karty pacientů sousednímu praktickému lékaři Josefu Dořákovi a snažily se kaplickým praktickým lékařům pomoci, když se na ně obraceli pacienti MUDr. Michka, který měl velmi rozsáhlou klientelu.

Prohlášení rady města Kaplice:

V souvislosti s ukončením lékařské praxe MUDr. Miloslava Michka (zemřel dne 21.02.2017) vydává rada města následující prohlášení.

1. Rada Města na svém zasedání dne 10.04.2017 konstatovala, že dnem úmrtí MUDr. Miloslava Michka jako nájemce, došlo k zániku nájemní smlouvy v souladu s ustanoveními občanského zákoníku.

2. Město Kaplice podalo dne 17.03.2017 Krajskému úřadu Jihočeského kraje podnět na doplnění místa praktického lékaře v Kaplici – návrh města na konání výběrového řízení.

3. Krajský úřad JčK vypsal na základě tohoto podnětu dne 20.03.2017 výběrové řízení na obsazení místa praktického lékaře v Kaplici, které bude ukončeno dne 09.05.2017.

4. Z výše uvedeného vyplývá, že pro město Kaplice je jediným transparentním a zákonným řešením nastalé situace je řádně vypsané výběrové řízení. Pouze to může přinést stabilitu a nebude to řešení provizorní. Rada města se nenechá zastrašit ani výhružnými sms zprávami ani dezinformačními kampaněmi, které si za rukojmí berou pacienty, kterým nejsou podávány pravdivé a objektivní informace. Každý pacient má do vyřešení situace nárok na náhradní tzv. „nepravidelnou péči“ u jakéhokoliv praktického lékaře, bez zdravotní dokumentace.

5. Rada města by chtěla touto cestou poděkovat zdravotnickému personálu, zejména MUDr. Josefu Dvořákovi a MUDr. Jaroslavu Radíkovi, kteří poskytovali a stále poskytují zdravotnickou péči až do definitivního vyřešení situace.