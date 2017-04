Odchází na volnou nohu do Prahy

České Budějovice/ROZHOVOR/ – Mladá herečka Jihočeského divadla (JD) Tereza Vítů se na jihu už moc nezdrží.

Herečka Tereza Vítů,z Jihočeského divadla.Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Kromě divadelních rolí ji můžete znát také jako Alenu z Ulice. V rozhovoru Tereza Vítů přiznala, že jde (po sezóně) na volnou nohu do Prahy.

Vždycky mě zajímalo, jak to ti herci dělají, že si pamatují tolik textu. Jak se Vám přepíná z role do role téměř každý večer? Míváte někdy trému?

Myslím, že s přibývajícími rolemi a častým tréninkem je paměť schopná reagovat hbitěji, tím pádem je učení textů snazší. Stejně tak se herec díky zkušenostem učí pracovat i s trémou, která ho nesmí paralyzovat, ale naopak by ho měla vyburcovat k lepším a soustředěnějším výrokům. Takovou tu nepříjemnou trému mívám nejčastěji, když jdu na konkurz a musím něco předvádět před neznámými lidmi, kteří mě posuzují a hodnotí. A to s přepínáním z role do role … ano, někdy toho mám plnou hlavu.

Kde Terezu Vítů do konce sezóny uvidíte

Otáčivé hlediště:

- Pes baskervillský,

- Dekameron,

- Ženy Jindřicha VIII.

Jihočeské divadlo:

- Don Juan,

- Shakespeare v Hollywoodu,

- Přisámbůh!

Jaké role Vás nejvíce zajímají? Co byste si chtěla do budoucna zahrát? Plánujete také film nebo chcete zůstat u divadla?

Nemám vysněnou určitou roli, ale mám ráda výzvy, spolupráci s kvalitními režiséry a kolegy. Chtěla bych v budoucnu zkombinovat divadlo i filmovou tvorbu v co možná nejvyšší kvalitě.



V divadle hrajete naivky, v seriálu Ulice jste zase drsnější. Jaká jste ve skutečnosti?

To se strašně špatně hodnotí. Můj děda je z Balkánu, takže jsem někdy hlasitější a impulzivnější, než je český průměr. Mám ráda společnost, zároveň mám introvertní chvilky, takže asi jako každý. Nemyslím si, že jsem příliš naivní, ale taková mrcha jako v Ulici taky doufám nejsem.



Doslechla jsem se, že po této sezóně odcházíte z JD. Jaké jsou Vaše další plány?

Jdu (po sezóně) na volnou nohu do Prahy. Vážím si, že jsem mohla spolupracovat s JD a ráda se sem budu vracet. Chci ale ještě zkusit spolupráci s jinými divadly a mít čas na to natáčet a zkoušet se svojí kapelou.



Oblíbila jste si České Budějovice, zvykla jste si tady? S kterým hercem/herečkou z JD si nejvíce rozumíte?

Ano, České Budějovice mi přirostly k srdci. Neumím si vybrat jednoho kolegu nebo kolegyni, ale vždy mě potěšilo zkoušení například s Tomášem Drápelou nebo Pavlem Oubramem.