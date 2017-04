Odlbikeři završili spanilou jízdu v restauraci U Kaprů

Českokrumlovsko - Pozoruhodná parta se sešla v sobotu ráno před krumlovským kinem Luna. Všichni se vyznačovali tím, že přijeli na kolech, která už hodně pamatují, a dobovým oděním.

Z obleků některých cyklistů sice divákům naskakovala husí kůže kvůli zimě, která panovala, ale členové spolku Kokosi na Kleti, který spanilou jízdu oldbiků pořádal, to brali sportovně.

Na retro kolech zahájili jízdu okruhem od kina na náměstí a zpět a pak zamířili už mimo Krumlov.

Kdo měl štěstí, mohl retro jízdu potkat kdesi na trase do Domoradic, Tovární ulicí do Srnína, Rájova a pak přes Harazim a Mojné do cíle - restaurace U Kaprů v Markvarticích. Svobodný spolek Kokosi na Kleti pořádá spanilou jízdu oldbiků každoročně.



