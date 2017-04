Ohledně počtu trofejí byl loňský rok na Českokrumlovsku průměrný

Kaplice – Čtyřiadvacet medailových trofejí udělila letos nově ustanovená hodnotitelská komise na okresní chovatelské přehlídce trofejí v Kaplici.

Okresní chovatelská přehlídka trofejí v Kaplici.Foto: Deník / Kyselová Zuzana

Nejvíce bodů získal jelen z obory společnosti Agrowald. „Také na přehlídce máme dva zlaté muflony, zlatou lišku a další význačné trofeje,“ láká do kulturního domu, kde je mimo jiné více než 830 trofejí srnčí zvěře, Lukáš Bodnár, předseda okresního spolku Českomoravské myslivecké jednoty.



Jaký byl z chovatelského hlediska uplynulý rok v honitbách okresu?

Byl příznivý, ale co se týče počtu trofejí, tak průměrný. Zdravotní stav zvěře je dobrý, poslední dobou ji nesužují tvrdé zimy. Jenom se už také v našem okrese objevila choroba papilomatóza, kdy zejména v honitbě Velešín hyne srnčí zvěř s touto nemocí. Je virová, mezi zvěří přenosná, ale ne na člověka. Projevuje se vznikem jakýchsi zvláštních novotvarů, dalo by se říci nádorů, které jsou viditelné a velkého rozsahu.



Je některý druh zvěře v okrese přemnožený?

Naopak, v lesích Český Krumlov se nedá hovořit o tom, že by zvěř byla přemnožená. Ani poplašné zprávy, že je příliš mnoho černé zvěře, se netýkají okresu Český Krumlov.



Jsou na výstavě ke spatření nějaké specialitky?

Máme tu trofej prvního uloveného jelena sika v okrese Český Krumlov, a to v honitbě Klepná, která se nachází mezi Malonty a Benešovem nad Černou. Nicméně to není dobrá zpráva, protože to je zvěř, která se může rozmnožovat s jelenem evropským. Pak vznikají hybridi, což ničí genetický potenciál jelení zvěře. Navíc je to zvěř velice agresivní a nepůvodní v České republice. Šíří se k nám ze západních Čech, kde je s touto zvěří velký problém. My si doposud mysleli, že se v okrese Český Krumlov jelen sika nevyskytuje, nicméně tato první trofej nám to vyvrátila.

Pak se do „specialitek“ mohou zahrnout raritní trofeje s různými abnormalitami, a to zejména srnců. Těch je každoročně dost.



A myslivců, kteří zajišťují péči o zvěř, je stále dost?

Myslivců ubývá, zejména se zvyšuje jejich věkový průměr. Myslivci stárnou a může to dospět do stádia, že za pár let už nebudou myslivci pomalu na obhospodařování honiteb stačit, protože mladá generace se k tomu příliš nemá.



Takže pro zájemce už není problém stát se členy některého mysliveckého spolku?

To je stále problém. Je to jeden z momentů, který mladé myslivce odrazuje, protože staří myslivci nechtějí konkurenci a neradi přijímají nové adepty. Na všech sněmech je proto nabádám, aby to dělali, protože tu práci v honitbách za ně nikdo jiný, než mladí, neodvede.