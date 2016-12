Pacientům v nemocnici se dostane komfortnějšího vyšetření

Kaplice - Nejmodernějšími přístroji, které umožní co nejšetrnější vyšetření pacientů i některé zákroky, se úspěšně vybavuje okresní nemocnice.

ARO Nemocnice český Krumlov.Foto: archiv Nemocnice Č. Krumlov

Do jara chce nemocnice obměnit celkem třináct přístrojů v oblasti návazné péče v celkových nákladech 28,5 milionu korun. Z toho zhruba polovinu plánovaných přístrojů už získala.

Jedním z nich, který již slouží pacientům, je stacionární skiagrafický přístroj s přímou digitalizací v ceně 4,5 milionu korun.



„V podstatě budeme mít úplně nové vybavení rentgenu," řekl primář interního oddělení Jindřich Florián. „Pro pacienty to bude znamenat výrazné snížení radiační zátěže, a to až na třetinu současné."



Chirurgické oddělení v rámci této velké investice získá dvě laparoskopické věže pro operační zákroky. Anesteziologicko resuscitační oddělení pak nové postele a dýchací přístroje. Přibude rehabilitační chodník," uvedl další konkrétní příklady Jindřich Florián.



Nové přístroje získají různá oddělení. A to především obory radiodiagnostika, interna, chirurgie, klinická biochemie a hematologie, ARO a rehabilitace.

Mimořádnou investici může nemocnice provést díky tomu, že uspěla se žádostí o dotaci v Integrovaném regionálním operačním programu zaměřeném na zvýšení kvality následné péče. Nově pořízené vybavení bude sloužit pro správnou a včasnou diagnostiku, ale i léčbu a následnou rehabilitaci.



„Naše nemocnice proinvestuje ročně průměrně kolem 30 milionů korun," řekl ředitel nemocnice Jaroslav Šíma. „Tato částka však zahrnuje stavební investice do objektu nemocnice, obnovu přístrojového vybavení, ale i sanitek apod. V tomto případě jde o jednorázovou investici do přístrojového vybavení nad rámec každoroční částky. Nově zakoupené přístroje budou přínosem jak pro pacienty, tak i pro zdravotnický personál, který s přístroji každý den pracuje."



Mezi nové přístroje náležejí také diagnostický ultrazvukový přístroj pro vyšetření břicha a špičkový utrazvukový přístroj na vyšetření srdce. „Jde pochopitelně o nejmodernější přístroje," říká Jindřich Florián.



Dobrou zprávu má nemocnice i pro ty, kteří budou muset podstoupit ne právě příjemné vyšetření žaludku. „Budeme vybaveni dvěma moderními gastroskopy k endoskopickému vyšetření," přibližuje Jindřich Florián. „Díky tomu uvidíme lepší, detailnější obraz žaludeční sliznice. Také se zvýší komfort pro pacienty, protože hadičky jsou ohebnější a o nějakou tu desetinu milimetru užší."



Jednotlivé přístroje nemocnice pořizuje postupně. „Každý totiž nejprve podléhá kontrole a schválení," podotkl primář interny. „Do května bychom měli být všemi přístroji vybaveni."

K realizaci také značně pokročila plánovaná stavba nového nemocničního pavilonu. „Zhotovitele stavby, vzešlého z výběrového řízení, už máme," sdělil primář. „V lednu se bude konat valná hromada a pak bychom se měli dočkat posledního úkonu – souhlasu od zřizovatele nemocnice, tedy Jihočeského kraje."