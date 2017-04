Pád koalice: Dalo se to čekat, zní z řad ČSSD

Jižní Čechy - Pondělní ranní smírčí jednání dohodou neskončilo, koalice ČSSD, ANO 2011 a hnutí Jihočeši 2012 skončila. Z mnoha stran se ozývá přání "lepší" koalice.

Jihočeský hejtman Jiří Zimola (ČSSD) po jednání sdělil, že hnutí ANO podle očekávání oznámilo, že nemá zájem na dalším pokračování koalice. "Nyní budeme hledat jiné koaliční uspořádání, naším zájmem je, aby se život v jižních Čechách nezastavil a pokračovaly naplánované akce," řekl Jiří Zimola.

Kauza Lipno odstartovala na posledním jednání krajského zastupitelstva, kdy opozice vyčetla hejtmanu Jiřímu Zimolovi a jeho náměstkovi Jaromíru Slívovi stavbu dvou rekreačních objektů na Lipně. Pro své „nadřízené" je staví člen vedení firmy Jihočeské nemocnice, a. s., Martin Bláha, který podle opozice bere za práci pro kraj ročně přes sedm milionů korun. Oba politici z ČSSD ale zdůraznili, že chalupy si mají po dokončení odkoupit. A Martin Bláha označil celou kauzu jen za útok na svou osobu.

A jak vidí pád krajské koalice komunální politici na jihu Čech:

Stanislav Mrvka (ČSSD), starosta Jindřichova Hradce, navrhovaný lídr jihočeské ODS do parlamentních voleb

Nic jiného se nedalo čekat. Je to o ambicích představitelky ANO a také o tom, že peníze ve zdravotnictví a v dopravě jsou lákavým soustem. Pro naši stranu to neznamená nic. My jsme tu 139 let, budeme žít dál, a nějaká takováto krátká epizoda nepřinese žádnou změnu sociální politiky sociální demokracie. Strana bude dál dělat vše pro to, aby zastupovala ty, kteří to nejvíce potřebují – zaměstnance, důchodce, mladé rodiny… Je to jen krátká epizoda, která nic neznamená, a lidé určitě časem přijdou na to, že to bylo cílené, nic víc, nic míň.

Pavel Eybert, starosta Chýnova a krajský zastupitel, ODS:

Pan hejtman Zimola nezvážil svoje jednání a takhle to dopadlo. Především zástupci ANO, kteří koalici vypověděli, si teď situaci musejí vyhodnotit a zřejmě do budou oni, kdo bude chtít převzít vládu nad krajem. Pokud nám nabídnou, abychom s nimi vstoupili do koalice, tak je to pravděpodobná varianta. Osobně žádnou nabídku ale přijímat nechci.

Radka Paulová, zastupitelka Prachatic, bez politické příslušnosti, kandidovala za ANO

Tak, jak jsem sledovala vývoj posledních dní, tak mne ani mé kolegy pád krajské koalice vlastně nepřekvapil. Z vlastní zkušenosti víme, že v jihočeském ANO se dohody a dané sliby nejen nedodržují ale ani nerespektují. Paní předsedkyně nemá žádnou vizi a nikdy neměla snahu řešit problémy diskusí a hledáním cest či kompromisů. Osobně mi celá kauza přijde jako cílená snaha o diskreditaci oblíbeného hejtmana, na kterého nikdo nenašel nic jiného a tak se vytvořila kauza. Je třeba si uvědomit, že Jihočeské nemocnice a.s. stejně jako ostatní nemocnice v kraji díky jejich managementu se z červených čísel dostaly do černých a fungují. Pokud odměny byly opravdu ve výši, kterou zveřejnila média, tak je to sice mazec, ale schvalování výše odměn musí a jistě má nějaká pravidla, která se běžně zakotvují do manažerských smluv a měly by odpovídat nastaveným KPI a určitě je neschvaluje hejtman sám a tím pádem za jejich výši nemůže sám nést odpovědnost. A pokud se neprokáže nějaké problematické financování stavby domů na Lipně ve spojení se zakázkámi Jihočeských nemocnic, tak rozumnou cestou by byla změna odměňování managementu, ale nikoliv křižování úspěšných manažerů a hejtmana.

Josef Knot, TOP 09, místostarosta Písku, krajský zastupitel

Podle mého názoru udělalo ANO správný krok. Považuji situaci kolem Jihočeských nemocnic a nepřiměřeně vysokých odměn předsedy představenstva Jihočeských nemocnic a člena představenstva osmi zdravotnických zařízení v kraji za nepřípustnou. Pan Bláha získal za poslední dva roky na odměnách zhruba 14,5 milionů korun na úkor výplat zdravotníků. Věc se mě dotýká o to víc, že sám pocházím z „doktorské" rodiny, a tak dobře vím, jak podhodnocená je práce lidí, zachraňujících denně životy. Pevně doufám, že dojde k vytvoření nové, stabilní koalice, jež podobnou situaci nedovolí.

Radim Staněk (ODS), jindřichohradecký zastupitel

Můj názor na pád koalice je z pozice opozičního politika, který kandidoval do krajských voleb. Myslím si, že pan hejtman nevysvětlil záležitosti, které od něj požadovaly vysvětlit koaliční strany. A proto tedy následoval logický krok – výpověď koaliční smlouvy. Nyní se tedy zase od nuly začnou hledat možnosti koaliční spolupráce. Příští týden máme regionální sněm, tak předpokládám, že nás bude vedení jihočeské organizace naší strany informovat o tom, co bude dál. Ale abych to shrnul – je to prostě věc koalice, a ta se tak rozhodla.

Ondřej Veselý, ČSSD, zastupitel Písku, bývalý starosta Písku

Do toho, co se v poslední době děje v krajské politice, nějak zvlášť nevidím, a tak nechci hodnotit, kde je pravda. Z mého pohledu je však jasně patrný příklon ANO k ODS, což mě mrzí. Pevně věřím, že se nevrátí to, co se v krajské politice odehrávalo v minulosti.

Martin Lobík, Český Krumlov, TOP 09

Politika je hodně nejistá a člověk by si měl uvědomit, že co platí dnes, mnohdy neplatí zítra. V krajské koalici figuruje příběh týkající se hejtmana, který nebyl z jeho strany detailně vysvětlen a pak se stává, že toho někdo využije a padá koalice. Hejtman je obrovsky odpovědná pozice, na něho jsou nároky daleko větší. Co bude rozpad koalice znamenat? Myslím, že je dávno vymyšlena koalice nová, alespoň to je můj pocit. Jestli bude lepší, to je otazník.