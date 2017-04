Pěstitelé zjišťují škody způsobené mrazy

Českokrumlovsko - Obavy mají zemědělci z regionu, jak zejména mák a řepka přežily chlad.

Meruňka přikrytá proti mrazu.Foto: Deník / Zuzana Kyselová

Jestli dubnové mrazy napáchaly nějaké škody na zemědělských plodinách, se pozná až později. „Až v týdnu se ukáže, jestli ty mrazy rozdýchá řepka,“ přitakala agronomka Zemědělského družstva Netřebice Věra Marešová. „Máme velké obavy, co to udělalo s mákem. Jeho ošetření nás stálo nemalé náklady a máme uzavřené kontrakty na jeho odběr. Hodnocení ale ještě musíme dát čas.“ Podobně hovoří i předseda Zemědělského družstva Brloh Václav Jungwirth. „Neblahý dopad budou mít mrazy asi na řepku. Byla v intenzivním růstu a natáhla dost vody, takže je možné, že jí popraskala rostlinná pletiva. A to může být zdrojem případných infekcí například hlízenkou a jinými houbovými chorobami.“

V noci na pátek v Brloze zaznamenali čtyři stupně pod nulou.

V Křemži dokonce -5°C. „Lidi se bojí hlavně o peckoviny,“ říká předsedkyně tamního zahrádkářského svazu Marie Mikešová. „Já jsem například netkanou textilií zakrývala broskvoň. Ovocnáři stromy preventivně rosí vodou, květy pak vypadají jako zalité do ledu, ale nic se jim nestane. Otázkou je, jak odkvetou jabloně.“ Připomíná ale, že nejde jenom o mráz, chladno brání výletu včel a opylení květů. V regionu místy mráz spálil mladé rašící výhonky některých okrasných dřevin, ořešáků, popálil výhonky růží.

„Já jsem v sklenících topil svíčkami,“ sdělil Gerhard Scherhaufer z Kájova, který už sklízí ředkvičky a saláty. „A naše třešeň ještě nekvete, tak snad poupata nepomrzla jako loni. V sudech s vodou ale byl led.“

„Některé květy jahodníků zčernaly,“ konstatoval Jiří Hanuš, člen Českého svazu zahrádkářů v Křemži. „Ale jinak jsou v pohodě. Květy jabloní jsou ještě zavřené, sousedovi však zčernaly výhony ořešáku. Myslím, že většina zahrádkářů choulostivé rostliny přikryla textilií. Navíc jsme ve vyšší poloze, vegetace tedy ještě není tolik rozvinutá, tak snad škody nebudou veliké.“