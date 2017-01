Počet nemocných v regionu stoupá, ale školy se zatím drží

Českokrumlovsko - Na počátek chřipkové epidemie se dostal českokrumlovský region, který má jednu z nejvyšších nemocností v kraji.

Ilustrační foto. Foto: Deník/ Jan Vraný

I když jsou čekárny u praktických lékařů plné pacientů, nezdá se, že by onemocnění ochromovalo některé provozy. „Pacientů s onemocněními podobnými chřipce k nám nyní přichází opravdu hodně," potvrdila českokrumlovská praktická lékařka pro dospělé Vlasta Petříková. V ordinaci se v podstatě ani na chvíli nezastaví.



Nicméně ve školách se akutní respirační onemocnění zatím nijak lavinovitě nešíří. „Máme běžnou nemocnost," sdělila ředitelka v zastoupení Jana Drdáková ze Základní školy Fantova Kaplice. „Jen ve 2. A dnes stoupl počet chybějících dětí ze šesti na deset. V 9. C chybělo také více žáků, ale to bylo proto, že psali velký test."

„V první třídě chybí šest dětí, ty ale mají angínu." Včera v kaplické škole chybělo 31 žáků na prvním stupni, 28 na druhém z celkového počtu 590 žáků. „To jsou tak dvě tři děti na třídu, což je zcela běžná nemocnost. Chřipka k nám tedy ještě nedorazila," konstatovala Jana Drdáková. V řadě dalších škol a školek je situace podobně příznivá, jenom v krumlovské Základní škole Za Nádražím si respirační choroby vybírají svou daň mezi učiteli. „Děti do školy chodí, ale dospělí nám lehají, a to už od minulého týdne," přitakala ředitelka školy Dana Hoššová.



„I my fungujeme standardně," ujistil tajemník Městského úřadu v Kaplici Lukáš Bodnár. „Nemocnost dosahuje asi deset procent. Situace už se stabilizuje, minulý týden to bylo horší."



Nakažlivé viry nesužují ani klienty Domů s pečovatelskou službou v Českém Krumlově nebo Domova pro seniory Kaplice. „V pohodě jsou klienti i zaměstnanci," ubezpečila ředitelka Domova pro seniory Ivana Holczerová. „Všichni lidé v sociálních službách jsou očkovaní. Návštěvy nezakazujeme, pouze návštěvníkům doporučujeme, aby seniory nenavštěvovali, nebo použili roušku."



Kdo by se chtěl nechat očkovat proti chřipce teď, už to moc nezachrání. „V současnosti, kdy už řádí chřipka, nikoho neočkujeme, protože už může být infikovaný," říká lékařka Vlasta Petříková.

Kaplický praktický lékař Miloslav Michek říká o očkování proti chřipce:

Máte dost vakcín na očkování proti chřipce? Je v tomto období, když to někdo opomněl, nebo se rozhoupal až nyní, očkování ještě vhodné?

"Očkovaný je spolehlivě chráněn teprve za 14 dní po aplikaci vakcíny. Očkovat se ale může i během chřipkové epidemie, je ovšem nutné počítat s možností snížené účinnosti vakcíny.

V současné době již vakcíny proti chřipce v ambulanci k dispozici nemáme, ale zatím lze vakcínu objednat a druhý den ji máme v ambulanci.

Inkubační doba chřipky se totiž pohybuje v rozmezí od jednoho do čtyř dnů, ale vytvoření ochranných protichřipkových protilátek po vakcinaci trvá přibližně 14 dnů. Jednoduchá matematická úvaha tedy napovídá, že epidemická špička může být za námi dříve, než se staneme imunními vůči chřipce i po dnešní aplikaci vakcíny. Pokud se tedy pacient nechá očkovat proti chřipce v době epidemie, vakcína mu nemusí poskytnout ochranu, kterou by očekával. Na druhou stranu ale nelze říct, že vakcína bude zcela neúčinná. Záleží na tom, za jak dlouhou dobu po vakcinaci je organismus chřipkovému viru vystaven."