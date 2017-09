Pochod pro zdraví učí, jak zacházet s hůlkami

Benešov nad Černou – O čem je Nordic walking, jak se správně pohybovat a jaké hůlky k němu patří, se dozvěděli účastníci třetího přátelského pochodu Nordic Walking branou Novohradských hor v Benešově nad Černou.

Nordic walking, nebo-li severská chůze je dynamická chůze se speciálními sportovními holemi.. Jedná se o jeden z nejzdravějších sportů, kdy chodec zapojuje svaly celého těla.



A pochod v Benešově, který se konal v sobotu, je v podstatě školou této chůze, která si získává stále více příznivců.

Přátelský pochod Nordic Walking, jenž pořádá Novohradská renesance spolu s Komunitní školou Benešov nad Černou, je zaměřena na zdraví a zdravý životní styl. Pochod tedy vždy provází kvíz, tentokrát zaměřený na poskytování první pomoci, občerstvení v podobě zdravých pomazánek a také měření některých zdravotních ukazatelů.



„Naším cílem je zvýšit zdravotní gramotnost lidí,“ uvedla Michaela Šuplerová z Novohradské renesance. „Dnes je téma zaměřeno na resuscitaci. Centrum prevence civilizačních chorob bude opět zájemcům měřit tlak, pulz, cukr, cholesterol, poměr vody a tuku v těle.“



Účastníci pochodu příjemně překvapili. Navzdory deštivému počasí, že by „psa nevyhnal“, se jich na pochod vydalo více než padesát. Tomu předcházela nezbytná instruktáž, ale to už všichni svírali vypůjčené hole.



„Hole na Nordic walking musí být relativně nízké,“ vysvětlovala lektorka Jaroslava Morávková. „Trekové hole nosíme k prsům a při chůzi s nimi používáme pouze lokty. Využíváme je například, když neseme těžký batoh, nebo potřebujeme odlehčit končetinám či kloubům při chůzi kvůli zdravotním problémům a potřebujeme tělo zafixovat.“



Při rychlé chůzi, kdy chceme rozpohybovat tělo, shodit nějaké to kilo a zvýšit si kondici, je to jinak. „K tomu potřebuju krátké hole, čili hole na kondiční chůzi,“ pokračovala lektorka. „A to jsou právě tyto hole na nordic walking. Je důležité, aby délka hole byla taková, že loket bude zhruba v pravém úhlu. Hůl je při chůzi vždy za námi. Pohyb ruky musí vycházet z ramenou. Došlap na patu přední nohy. Nepropínáme koleno, je tam mírná flexe. A hůlka jde maximálně na úroveň paty přední nohy. Hůl nikdy nesmí jít před tělo.Platí, že jak mám zkosená záda, tak mám zkosenou hůl. Zadní hůl je v zapažení. Tím pádem dochází k rotaci trupu, kdy si tělo protahujeme, uvolňujeme bedra, vytahujeme se z pasu, a dáváme tak možnost obratlům, aby se krásně rovnaly. A meziobratlové ploténky se nám zase krásně stáhnou tam, kde mají být.“



Klasické hole mají takzvanou rukavičku. „Hole nesvíráme, čím víc svírám hůl, tím víc mě bude bolet krční páteř,“ upozornila Jaroslava Morávková. „Takže se opírám o očko rukavičky a dlaní si pouze určuji šikmost hole, ale nedržím ji.

O očko se pouze opíráme a hůl zezadu jako by přisouváme. Odraz je vzadu.“



Nordic Walking je vhodný pro zájemce všeho věku. Na pochodu nechyběla například ani téměř osmdesátiletá Marcela Petráková z Českých Budějovic. „Jsem tady prvně, čirou náhodou, protože jsem uviděla leták. Mám o to zájem, protože mi každý říká něco jiného, jak se chodí s hůlkami. Tak ať už mi to řeknou fachmani. Moc ale nechodím, co mám špatnou páteř, jezdím raději pořád na kole.“



„Sportu zdar, holím zvlášť, a jdeme na to,“ zavelela po rozcvičce Jaroslava Morávková a průvod hůlkařů se vydal na pochod do okolí Benešova. . .