Počítejte s objížďkou, přes Rožmberk od pondělka neprojedete

Rožmberk nad Vltavou – Od pondělí bude město na Vltavě neprůjezdné. Startuje totiž zásadní rekonstrukce silnice II/160 v úseku mezi mostem přes Vltavu a čerpací stanicí pohonných hmot. Úsek bude po dobu rekonstrukce zcela uzavřen.

Stiuace v Rožmberku nad Vltavou při uzavření průtahu městem.Foto: Archiv

Motoristy tedy čeká objížďka dlouhá 42 kilometry.



„Pěší budou moci přes most chodit, ale za most směrem na Vyšší Brod se motoristé nedostanou,“ řekla starostka Rožmberka Lenka Schwarzová. Lidé, kteří bydlí v opravovaném úseku, budou muset svá auta parkovat na náměstí nebo v uličkách města.



Co se týká objížděk, motoristé jedoucí do Rožmberka od Českého Krumlova budou muset ve Větřní uhnout na Světlík a dojet až na křižovatku ve Frymburku. Odtud se přes Lipno nad Vltavou, Loučovice a Vyšší Brod dostanou na křižovatku U Veverek, kde se napojí na původní trasu. V opačném směru bude objízdná trasa stejná.



K tomu budou jezdit kyvadlově autobusy v úseku Vyšší Brod – Rožmberk nad Vltavou. Společnost ČSAD Autobusy Č. Budějovice doplní zastávky na rožmberské náměstí, do Přízeře a do Přízeře sídliště. Zastávky Dolní Dvořiště, Rožmberk rozcestí, Vyšší Brod, Herbertov a Vyšší Brod, Těchoráz budou zrušeny.



Uzavírka potrvá až do 12. prosince.