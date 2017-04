Pozor, v neděli přiletí na koštěti! Kde je můžete vidět?

Jižní Čechy - Poslední dubnový den patří již tradičně čarodějnicím, ale není to pravidlem. Kde se s nimi například můžete potkat?

Ilustrační foto.Foto: Ludmila Orvošová

V sobotu od 16 h se budou malí čarodějové a malé čarodějnice slétávat do českobudějovického Beach parku, areálu pro plážový volejbal. Děti v maskách se pustí do soutěží, tance a do opékání buřtů. Do čarodějnického reje se v 19 h zapojí i dospělí a začne se grilovat. Na závěr bude čarodějnice upálena.



Na letní scéně KD Slavie v Českých Budějovicích se slet uskuteční v neděli od 18 do 21.30 h s podtitulem Den otevřených dveří v čarodějnické škole. Během téměř čtyřhodinového programu se zájemci o studium dozvědí, jak v sobě probudit čarodějnické schopnosti a pak úspěšně složit přijímací zkoušky. Bude se tedy kouzlit, ale také bubnovat, hrát a zpívat. Vyhlášena bude rovněž soutěž o nejlepší čarodějnický „vohoz".



V Ledenicích se v sobotu v 16 h otevře škola kouzel pro všechny nedočkavé učedníky. Vypukne velký rej čarodějnic a čarodějů a začnou jejich první pokusy s kouzly.

Tábor: Housův mlýn Beltine neděle od 12 do 23 hod. čarodějnice v keltském rituálním stylu. Beltine oslavuje příchod jara a tepla.

Jindřichův Hradec: neděle park pod gymnáziem od 18.30 hod., na dítě v čarodějnickém kostýmu čeká dárek, na programu je diskotéka a průvod masek.



Dačice: Neděle lampionový průvod s mažoretkami a muzikanty vyjde v 19 hod. od finančního úřadu v Komenského ulici k rybníku Vražda. Na programu je i ohňostroj.



Semice u Písku: Neděle hostinec U Báby Lišků. V 15 hod. zdobení a stavění májky členy folklorního souboru Písečánek, v 16 hod. program folklorních souborů: Písečánek, Parkánek, Písečan, Malá hudecká kapelaz Prahy a Šumavánek z Klatov.



Kaplice: Neděle v 17 hod. čarodějnický lampionový průvod od infocentra do parku. Od 17 do 18 hod. čarodějnická stezka v parku, jízdy na koni na Suchém vrchu. V 18 hod. vzplane vatra. Hrát bude kapela Tabasco. Po setmění vypukne ohňostroj.



Trhové Sviny: Průlet mají čarodějky naplánován na neděli. Sraz je v 18 hod. v parku u kurtů. Kostýmovaný průvod, který projde městem, bude určen nejen dětem. Akce se uskuteční za příznivého počasí.