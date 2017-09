Prsa a varlata mohl prohmatávat, kdo chtěl

Český Krumlov - Pokud nechcete onemocnět rakovinou, na nic nečekejte. Nejlepší je si samovyšetření prsou a varlat vyzkoušet. To umožňuje nezisková organizace Loono.

Loono navštívila krumlovskou nemocnici shodou okolností v době, kdy se v ní s onkologickým onemocněním léčí zpěvačka Anna K., která rovněž šíří osvětu týkající se prevence tohoto onemocnění. Loono je tým mladých lékařů, studentů lékařských fakult a dalších nadšenců, který lidem ukazuje, jak je prevence týkající se našeho zdraví důležitá. Díky němu si kdokoliv mohl v nemocniciv rámci akce Prsakoule – sahám si na ně každý měsíc přímo na interaktivních modelech prsou a varlat vyzkoušet, jak vyšetřit sebe nebo svého partnera.

Toho využili především zaměstnanci nemocnice. Pacienti a návštěvníci už se k tomu, ke své škodě, tolik nehrnuli. Přitom díky včasné diagnóze ročně překoná rakovinu prsou na 71 procent žen a u rakoviny varlat se vyléčí až 99 procent mužů.

Oba orgány se vždy po měsíci vyšetřují nejprve pohledem, pak pohmatem. „Je třeba se nejprve podívat, jestli vypadají prsa napohled stejně, jestli tam není bulka, nebo změna tvaru, velikosti či barvy,“ popisoval školitel Adam Charvát. „Jestli bradavka není pokleslá a nevytéká z ní výtok v barvách světel semaforu, tedy zelený, červený nebo žlutý. Čirý nebo mléčný výtok je v pořádku.“ Důležité je také vědět, že prso není jenom jeho spodní část, ale vlastně celý hrudník až po klíční kosti. „A to včetně podpaží,“ doplnil Adam Charvát. „Jsou tam mízní uzliny a v nich by se také mohlo něco objevit.“ Další je pohmatová fáze. Krouživými pohyby hledáme změnu, bulku, tvrdé místo, něco, co tam minulý měsíc nebylo. Tak je třeba vyšetřit celou plochu prsu, a to čtvrtý den po menstruaci, kdy jsou hormonální změny nejmenší.

Stejně je třeba postupovat u mužů při vyšetření varlat. „V třiceti procentech případů problém u obou pohlaví objeví partneři,“ podotkl školitel Adam. Také u varlat po jejich zafixování palcem a ukazováčkem krouživými pohyby seshora dolů hledáme bulku. Pokud na něco přijdeme, nepropadejte hned panice, ale rozhodně je třeba jednat a co nejrychleji se objednat k lékaři. „U rakoviny prsu se problém řeší tak do tří týdnů, u rakoviny varlat se jde na operaci hned ten den, nebo do tří dnů, protože tam rakovina postupuje poměrně rychle,“ vysvětlil Adam Charvát. „U mužů se týká samovyšetření především mužů od 15 do 30 let, protože jsou muži, kteří moc nechodí k lékaři. Snažíme se proto k prevenci přimět i mladé lidi. Od 50 let by už muži měli chodit pravidelně na urologii. Nicméně vyšetření u žen i mužů je třeba provádět každý měsíc a ne pouze jednou za dva roky, aby se problém odhalil včas.“