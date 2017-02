Ptačí chřipka může vyvolat i veselí. Když zachvátí i masopustní průvod

Zubčice - Už od brzkého sobotního rána se Zubčicemi rozléhal jekot koledníků, hudba a smích.

Stejně tak se linula vůně klobás, koblih a lihovin, které vítaly veselou koledu u každé chalupy. Narazit jste mohli dokonce na dvě.

První vychází Růžičková koleda, tvořena muži. Po chvíli, ze stejného místa, vyráží koleda Slaměná, kterou naopak tvoří jen ženy. Domy, které mají obejít, mají předem pečlivě rozdělené a časově naplánované.

„Naše koleda obchází především dolní část obce. Jsou to takové tři čtvrtiny, proto vycházíme dříve. S druhou koledou se k večeru setkáme na návsi, kde probíhá tzv. Masopustní setkání," popisuje akci Jan Petráš, nejmladší z Růžičkové koledy. „Večer proběhne Věneček, kam všechny uctivě zveme. Našim úkolem je zatančit si s každou ženou v sále. Je to náročné, ale nejsme žádní amatéři, takže to zvládneme," dodává.

Jak vidno z fotografií, Zubčičtí zahrnuli do maškarního průvodu i aktuální témata. Strašák ptačí chřipky se objevil i tady, kde se s ním masopustníci svérázně vypořádali.

Poslední masopusty můžete spatřit ještě v úterý ve Velešíně, Českém Krumlově, Soběnově a Zubčicích.

Více ve středečním Českokrumlovském deníku.