Region se loučí s výjimečným mužem

Příbuzní známí a široká veřejnost se ve středu 22. února ve13 h v křemežském Chrámu páně svatého Michaela rozloučí se starostou Holubova Jaroslavem Fraňkem, který zemřel v sobotu po dlouhé a těžké nemoci.

Starosta Holubova Jaroslav Franěk zemřel v sobotu 18. února po dlouhé a těžké nemociFoto: DENÍK/Václav Votruba

Jaroslav Franěk vstoupil do regionální politiky v první polovině 90. let.



„Byl to vynikající a velmi uznávaný starosta, který žil svou obcí,“ říká o Jaroslavu Fraňkovi jeho kamarád, starosta Dolního Třebonína, Pavel Ševčík, který zahajoval svou starostenskou éru ve stejné době a společně konzultovali své tehdejší první politické kroky. „Neustále se snažil pomáhat svým občanům a jejich požadavky dokázal na příslušných orgánech tvrdě prosazovat. Byl také velmi dobrý kamarád. Jeho odchod je ztrátou pro celou naši společnost,“ vzpomíná Pavel Ševčík.



Jaroslav Franěk bojoval se zákeřnou nemocí třináct let. Podlehl jí ve věku 64 roků. V historii obce ale za sebou zanechal nesmazatelnou stopu a obrovské dílo.



„Jarda byl čestný, pracovitý, slušný a neuvěřitelně skromný člověk. Svoji funkci nebral jako zaměstnání, ale poslání a práci pro blaho obce a občanů. Byl mezi lidmi velice oblíben a roky si nikdo nedovedl představit, že by mohl byt starostou někdo jiný než on,“ řekla včera Deníku Marie Svobodová, která s Jaroslavem Fraňkem spolupracovala jako sekretářka od roku 1995 – a několik let poté, co oba ovdověli, se stala i jeho životní partnerkou.



Na Jaroslava Fraňka zavzpomínal i místostarosta Holubova a velitel místních hasičů Roman Kudláček.



„Je to pro nás citelná rána. Pojily nás nadstandardní pracovní i osobní vztahy. Celých dvaadvacet let velmi podporoval i náš hasičský sbor. Jen za minulý rok mu vděčíme například za zpevněnou plochu na cvičné dráze či nové hasičské vozidlo. Co říci – zbylo po něm zkrátka mnoho práce, na kterou se jen tak nezapomene,“ uvedl pro Deník.



Starosta Zlaté koruny Milan Štindl vzpomíná na dobu před patnácti lety, kdy byl zvolen do čela zlatokorunské radnice a Jaroslav Franěk byl takříkajíc sousedním starostou.



„Hned v začátku mi dokázal pomoci se vším, co bylo pro mě nové. Po celá ta léta byla naše spolupráce vynikající. Uměl dotáhnout věci do konce, a pracoval se zaujetím. Myslím si, že právě práce byla tím, co mu v posledních letech velmi pomohlo bojovat s jeho těžkou nemocí,“ říká Milan Štindl.