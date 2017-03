Rozhoduje se o osudu střední školy v Kaplici. V úterý je veřejné jednání

Kaplice - Mezi obyvateli Kaplicka vládne zděšení. Jako lavina se šíří zvěsti, že gymnázium v Kaplici končí a místo něho vznikne ubytovna pro dělníky místních firem.

Budova kaplického gymnázia.Foto: G, SOŠE a SOU Kaplice

Poplach vyvolaly pondělní mimořádné třídní schůzky, které svolalo pro gymnazijní kvintu a septimu vedení školy. Tam studenty a rodiče vedení seznámilo se situací na škole, tedy s faktem, že se na studia hlásí nedostatečný počet studentů. A navrhlo různé způsoby řešení. Kaplicí poté začala kolovat řada dezinformací.

Jednání o škole:

V úterý se uskuteční veřejné jednání o budoucnosti střední školy a jejím setrvání v Linecké ulici. Jednání začne v 16 hodin v sále kina v Kaplici.

Zděšení zavládlo i mezi studenty. „Před pár dny jsme se dozvěděli, že kaplické gymnázium by mělo skončit, protože se neotvírají nové třídy a moc jich tam už nezbývá,“ potvrdila za studentskou iniciativu jedna ze studentek, která si nepřeje jmenovat, ale redakce její jméno zná. „Kvinta je rozpuštěná, septima, aby mohla odmaturovat, se nejspíše bude muset přesunout do budovy učiliště, stejně jako dvě třídy obchodní akademie.“



Studenti se s tím nechtějí smířit. „Osud školy je pravděpodobně nezvratný, a tak se snažíme na celou situaci upozornit a sami podniknout něco, čím bychom mohli napomoci lepšímu vývoji. Opravdu se nám nelíbí, že by z Kaplice mělo gymnázium, a poté i obchodní akademie, zmizet,“ říká studentka.



„Na třídních schůzkách jsme navrhli možná řešení situace,“ sdělila Marta Caisová, ředitelka Gymnázia, SOŠE a SOU Kaplice. „A vyslechli jsme si připomínky a názory zúčastněných. Předali jsme je zřizovateli školy, tedy kraji, s tím, že se sejdeme ke společnému jednání.“ To se ale uskuteční již v úterý v Kaplici.



„Paní náměstkyně se k situaci vyjádří až na setkání s veřejností,“ informovala mluvčí Jihočeského kraje Hana Brožková.