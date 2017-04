Rybáři řeku a potok osadili pstruhy a siveny

Českokrumlovsko - Dnes už třetím dnem si natěšení rybáři vyznávající lov lososovitých užívají zahájení pstruhové sezony.

Ilustrační fotoFoto: Z archivu Deníku

To znamená, že skončilo hájení pstruhů potočních, duhových a také sivenů amerických. A například ve Vltavě nebo Chvalšinském potoce pstruzi jsou, o to se před startem sezony zasloužili českokrumlovští sportovní rybáři, kteří nasadili do tohoto potoka po sto kilogramech sivena a pstruha duhového, zatímco do revíru Vltava 27 přišlo 400 kg duháka. To znamená do pstruhového revíru Vltavy v úseku od Rožmberka nad Vltavou po lověšický most.

"A další pstruhy duhové a siveny budeme vysazovat průběžně během sezony podle toho, jak budeme odchovávat výkrm pstruha duhového na našich sádkách," doplnil Pavel Šťastný, hospodář Místní organizace Českého rybářského svazu Český Krumlov.