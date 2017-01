Rybolov na dírkách, například v Kaplici, láká i nerybáře

Kaplice - S ledy na zamrzajících rybnících se teď potýkají rybáři. Někdy jim ale silný mráz a led kupodivu dělá radost. Tehdy, když si mohou zachytat na dírkách.

Lov na dírkách, tedy rybolov pod ledem, zákon zakazuje. Ovšem jsou výjimky, kde je tento způsob lovu povolen legálně. A tam si pak lov mohou vyzkoušet i ti, kdo o rybaření nemají příliš potuchy.



„Výjimku ze zákona mají udělenou některé soukromé rybníky," přitakal českokrumlovský sportovní rybář Jiří Krýsl z Přídolí. „Kdysi – v 70. letech minulého století – se smělo chytat na dírkách i na Lipně. Rybáři si vysekávali v ledu díry, ale bylo to značně nebezpečné. Navíc mnozí rybáři u toho popíjeli alkohol, někteří si pro ohřátí rozdělávali oheň i přímo na ledě. Dost se jich utopilo."

„Proto se lov na dírkách pak zakázal," vysvětlil. V současnosti zájem rybářů o lovy na dírkách značně roste, a letos jsou pro něj po dlouhé době výborné podmínky. „Proto se přemýšlí, jestli lov na dírkách na Lipně zase povolit, ale tam je led zrádný a rybáři by si těžko kontrolovali sílu ledu," zamýšlí se Jiří Krýsl, který v minulosti rybolov pod ledem také vyzkoušel. „Ale moc jsem toho tehdy nechytl – nějakou štiku a okouna."



„Štiky jsou teď v revírech hájené," připomněl Josef Prüher z rybářské stráže. „Také jsem lov na dírkách zkusil, ale podle mě je lepší nechat rybaření na jaro. I teď se najdou rybáři, kteří to navzdory zákazu zkoušejí na Lipně, občas jsme nacházeli vyvrtané dírky. Mohou si to ale v klidu a bezpečně užít například v kaplickém pstruhařství."

Tam je teď díky tomu na rybníku Sporťák pořádně živo nejenom o víkendu, ale i ve všedních dnech. Lov na dírkách umožňuje rovněž soukromé rybářství Rybníky v Černé v Pošumaví nebo Rybářství Tvaroh v Nové Vsi u Č. Budějovic.



„U nás je možný lov na dírkách už sedmým rokem," přiblížil Jan Tvaroh. „Letos jsou k tomu po pěti letech konečně příznivé podmínky."

Zatímco v kaplickém pstruhařství si díry do ledu vyvrtávají sami rybáři, tady to z důvodu zajištění bezpečnosti dělají sami provozovatelé. Led měří a dírky vrtají teprve tehdy, když má led minimálně deset centimetrů a dírky dělají alespoň čtyři metry od sebe. Rybáři tam z dírek mohou vytáhnout kromě pstruhů a sivenů také okouna, štiku nebo jesetera do 120 centimetrů.



Jihočeský územní svaz Českého rybářského svazu umožňuje rybolov na dírkách ve svém Pstruhařství v Kaplici na rybníku Sporťák. Jedná se o rybolov, který je provozován v režimu rybníkářství a tak tam platí místní pravidla i místní povolenka.



„Díky lovu na dírkách si mohou jít lidi zachytat v době, kdy jsou sportovní revíry zamrzlé," říká Antonín Němček, vedoucí výroby Pstruhařství Kaplice. „A protože si to mohou vyzkoušet i nerybáři, přivede to mnohé z nich k rybaření celoročně."



„Byl jsem tu dvakrát, a pro letošek mi to stačí," svěřil se rybář Miroslav Horáček z Písecka. „Lov na dírkách je v podstatě jenom jiná forma prodeje ryb. Ale nijak se tím neškodí přírodě, protože se tak chytají pouze uměle odchované ryby."

Reportáž z lovu na dírkách čtěte v pondělním vydání Českokrumlovského deníku.