Senioři se zabydlují v novém domově v Kaplici

Kaplice - Četná přání a symbolické přípitky hostů v těchto dnech oficiálně odstartovaly nový život v moderním Domově pro seniory v Kaplici.

Velké stěhování mají za sebou, rušno z oficiálního pondělního otevření a úterního dne otevřených dveří pro veřejnost je již také pryč, tak nyní zavládne v Domově pro seniory klid a čas na to, se v něm pěkně zabydlet. A protože je domov pro seniory nyní nový a moderně zařízený, nečiní to většině klientů velké potíže.

„Na takovéhle bydlení se zvyká dobře,“ potvrdil například devětašedesátiletý Vojtěch Smolík, který žil v Benešově nad Černou a nyní náleží mezi 54 současných klientů domova, které doplňuje ještě jeden manželský pár. „Personál je tu výborný. A pomalu, postupně poznávám, co vše tu je. Třeba na terase jsem ještě nebyl.“

Zrekonstruovaný a o přístavbu rozšířený domov pro seniory má dvě velké terasy, tři společenské místnosti, jednu společnou koupelnu s tím, že pokoje mají vlastní sociální zařízení a kuchyňky. Domov disponuje celkem osmnácti jednolůžkovými a 18 dvoulůžkovými pokoji, takže senioři mají své soukromí. Mají pěknou, prostornou i pohodlnou aktivizační místnost, jejíž roh zdobí velké akvárium s živými rybami. V proskleném vestibulu přivítá návštěvníky recepce a posedět mohou v místní kavárně.

První výrobkem klientů v novém domově byly symbolické, v barvách vyvedené klíče od domova, které obdrželi hosté při slavnostním otevření.

V budovách domova nastává nová éra. V roce 1956 byla původní budova postavena jako porodnice a sloužila do roku 1979. Pak porodnice zanikla a budova poskytla přístřeší léčebně dlouhodobě nemocných. Od 1. října roku 1995 je Domovem pro seniory, který zřídil okresní výbor. Od května roku 1998 přibylo domovu detašované pracoviště v Českém Krumlově. To však klienti nynějším přestěhováním do zrekonstruovaného domova v Kaplici nadobro opustili.

Tím vyvstává otázka, co bude s těmito uvolněnými prostorami v krumlovské nemocnici.

„Pokud uspějeme se žádostí o dotaci, chceme v prvním patře zřídit tzv. dětskou skupinu pro potomky zaměstnanců nemocnice,“ sdělil ředitel nemocnice Jindřich Florián. „Ta nemá tak přísná pravidla jako školka, a zaměstnanci do ní mohou své děti podle své potřeby dávat ve dnech, kdy jsou v práci, jinak mohou děti chodit jinam do školky. Dále usilujeme o to, pokud se dohodneme se zdravotními pojišťovnami, zřídit v další části ambulanci bolesti, pro niž máme dva až tři atestované doktory. A pak je naší vizí, po určité rekonstrukci, do této budovy v budoucnu sestěhovat všechny tři stanice léčebny dlouhodobě nemocných, které jsou nyní na chirurgii, interně a pod ředitelstvím.“