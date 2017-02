Ski a skate servis: Podmínky na běžkování se zhoršily

Českokrumlovsko - Vlivem oblevy části běžkařských tras roztály. Znemožnila i bruslení na Lipně.

Frymburské louky.Foto: Martin Řezáč

Horní Planá: V Horní Plané skončila možnost běžkování. Vlivem teplého počasí dráha místy roztála. Také bruslařská dráha má měkký led a na mnoha místech je voda.



Lipno nad Vltavou: Lyžovačka pokračuje, sněhu je až 120 cm. Vleky jezdí od 8.30 do 16 hodin a také večer od 18 do 21 hodin. Běžecké stopy mezi Frymburkem a Lipnem jsou ve zhoršeném stavu, po ránu umrzlé (pozor při sjezdech), nové lyže raději nechte doma. Na jezeře se bruslit nedá.



Brloh Rohy: Lyžařský vlek byl pro špatné sněhové podmínky zastaven.



Skipark Frymburk: Lyžuje se dál vždy 8.30 do 16 hodin a večer od 18 do 21 hodin.