Školy budou do září zase jako z cukru

Českokrumlovsko - Další krok ke své dokonalosti učinily školní budovy o prázdninách. Ve Velešíně třeba dětem přibyla nová venkovní učebna.

Práce kolem Základní školy ve Vyšším Brodě. Budování chodníku a parkovacích míst.Foto: Deník / Zuzana Kyselová

Pořádně si například posvítí na sportování žáci ve školní tělocvičně vyšebrodské základní školy. „Vyměnili jsme osvětlení v tělocvičně za úspornější a zároveň s větší svítivostí,“ informoval starosta Vyššího Brodu Milan Zálešák. „V novějším pavilonu jsme zrekonstruovali toalety pro žáky i učitele, zrovna v pátek jsme je přebírali," dodal.



U školy je v plném proudu budování chodníku, který navazuje na nedávno nově osvětlený přechod pro chodce v horní části náměstí v rámci projektu Oranžové přechody. To by mělo podstatně zvýšit bezpečnost žáků při cestě do školy. „Chodník bude vydlážděn zámkovou dlažbou a oddělený od komunikace, aby zásobovací auta při couvání od školní jídelny neohrožovala děti,“ řekl starosta. „Navíc podél vozovky, která vede kolem školy z boku, vytvoříme čtyři parkovací místa, z toho jedno pro vozíčkáře, aby tam rodiče mohli děti z auta bezpečně vyložit a nepřekáželi přitom s autem ve vozovce," řekl více. Do začátku školního roku by z větší části měl být chodník hotový.



Město také nechalo udělat opatření proti vlhkosti ve školní jídelně a vymalovat dvě učebny plus školní jídelnu. Kromě toho za školou zahájilo výstavbu víceúčelového hřiště.Prázdninové práce město vyjdou na zhruba dva miliony korun.



O prázdninách neusnuly ani kaplické základní školy. „Byly plné pracovního nasazení,“ sdělil Pavel Petr z městského odboru školství a mládeže. „Převážně se v nich malovalo, opravoval se nábytek a vše to, co během uplynulého školního roku utrpělo nějakou újmu," doplnil.



Školy v Kaplici – to znamená tři základní školy a dvě mateřské – jsou již všechny zatepleny, mají nové fasády, vyměněná okna. Proto pouze na Základní škole Omlenická pokračuje generální oprava střechy. A ve školách Školní a Fantova byly opraveny některá sociální zařízení.