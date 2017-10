Slavnosti, poklad a toalety. Podzim na hadech a zámcích bude ještě pestrý

Jižní Čechy - Deštivé podzimní dny můžete strávit i na hradech a zámcích.

Zámek Hluboká. Ilustrační foto.Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

S létem sezona nekončí! Jihočeské památky se zatím k zimnímu spánku nechystají.



Například zámek Vimperk se zapojil do Měsíce rozhleden, či se zúčastnil dne architektury.



V Hluboké nad Vltavou bude nakonec nová trasa Hostinské pokoje otevřena ještě letos. Na slavnostní zahájení 17. října přijede dokonce i ministr kultury Daniel Herman. Pro veřejnost bude zpřístupněna od 18. října asi na měsíc podle kastelána zámku Hluboká Miroslava Pavlíčka bude jen dvakrát denně pro 15 osob. K vidění budou podle Markéty Slabové, tiskové mluvčí Národního památkového ústavu (NPÚ), soukromé apartmány hostů rodu Schwarzenbergů, kteří se účastnili říjnových honů. Nahlédnout budete moci i do „zákulisí“. Uvidíte toalety, žehlírnu, pokoj řidiče. Apartmány byly využívány od 2. poloviny 19. století do roku 1939. Prohlídka bude vrcholit scharzenberskou stříbrnicí. Sbírka stříbra rodu bude přístupná veřejnosti vůbec poprvé. „Uvažujeme i o promo akci k 1. týdnu prohlídky, a to o 50% slevě pro Hlubočáky,“ uvedla Markéta Slabová.



Kostýmované večerní prohlídky můžete navštívit v Nových Hradech 27. října. Renesanční hudba, kejklíři a divadlo ovládnou hrad 28. října, kdy se konají Slavnosti Anny z Rogendorfu. Tisková mluvčí Tereza Rillichová vysvětluje: „Jedná se o slavnostní zakončení sezony.“



Hrad Landštejn plánuje program na Mezinárodní den archeologie na víkendy 14. a 15. října a na 21. a 22. října. Návštěvníky čeká nejen prohlídka, ale i celodenní programy. „Pro děti budou připraveny archeologické bedýnky, u kterých si mohou zahrát na archeology. Dospělí si zase mohou omalovat repliku středověkého kamnového kachle,“ láká kastelánka Eliška Niederová.



I památky mimo správu NPÚ přichystaly podzimní program jako třeba strakonický hrad noční prohlídku v pátek třináctého.