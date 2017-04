Sobota bude mnohde ve znamení úklidu obcí

Českokrumlovsko – Jaro je obdobím úklidu v obcích. Například ve čtvrtek odpoledne měli den sběru železného šrotu obyvatelé Srnína.

Toho se jako vždy ujali místní dobrovolní hasiči, kteří svezli po obci připravené hromádky. „Už je toho trochu méně, než bývalo,“ řekl starosta Srnína Luboš Mlčák. „Také pomáhá, že máme kontejner na sběr drobnějšího kovového odpadu u hřiště.“



Na sběr šrotu se chystají také ve Vyšším Brodě. Dobrovolní hasiči budou šrot a nepotřebné elektrospotřebiče sbírat v sobotu od rána. Občané mají odpad přichystat na přístupná místa ke komunikacím.



V Srníně bude hned v sobotu následovat takzvaný svozový den. Při něm se mohou Srnínští zbavit ostatního nepotřebného harampádí. Nepotřebné věci mohou přivézt od 10 do 12 hodin před obecní úřad, kde je naloží a rovnou přetřídí pracovníci Služeb města Český Krumlov na normální a nebezpečný odpad. „To znamená, že před obec nelze přivézt železný šrot, pneumatiky z nákladních automobilů, traktorů a stavební suť,“ upřesnil Luboš Mlčák.



Služby města Český Krumlov takto svážejí odpad z obcí každoročně, někdy i dvakrát do roka. Tak je tomu i v Srníně. Odpad pracovníci služeb letos již odvezli ze Křemže, čeká je například Holubov, Světlík a jiné.



V Omlenici budou mít obyvatelé přistaveny velkoobjemové kontejnery na odpad v květnu. A to ve Výnězdě a Vracově od 5. května, v Omlenici a Omleničce od 12. května a v Blažkově a Stradově od 19. května. Termíny se ale ještě mohou měnit.