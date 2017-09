Soutěž na otáčko dá architektům volné ruce

České Budějovice – Hodně volné ruce budou mít účastníci soutěže na nové otáčivé hlediště v Českém Krumlově. Nebudou je limitovat ani finance a dokonce ani určení místa, kde by otáčko mělo stát.

Otáčivé hlediště v zámecké zahradě.Foto: archiv Deníku

Soutěž připravuje město České Budějovice, protože pod něj patří Jihočeské divadlo, které hlediště využívá. Podle náměstka primátora Jaromíra Talíře město nechce dát architektům předem nějakou cenu, do kterého by se měli vejít. Podle Jaromíra Talíře je toi proto, že teď není nijak stanoveno, jak by měla budoucí točna vypadat a jednak má město s finančními limity neblahou zkušenost. Kvůli nedodržení předepsané ceny například zkrachovala soutěž na novou sportovní halu.



Jisté není ani to, že by otáčko mělo být na stejném místě jako současná točna. Kromě současného místa připadá v úvahu posun v rámci zahrady i mimo zahradu. Jak ale upozorňuje poslanec Karel Pražák, jakýkoliv posun hlediště mimo nynější prostor by znamenal takové administrativní překážky, že by to fakticky mohlo znamenat likvidaci otáčka. Sám doporučuje na současném místě skládací hlediště, které by mimo sezonu vyčnívalo jen několik desítek centimetrů nad terén.



Jednou z variant pro nové otáčivé hlediště v Českém Krumlově je jeho posunutí mimo zahradu. Mohlo by tak vzniknout hlediště, které by se dalo rozpojit a pootočením jednotlivých částí proti sobě by vzniklo i klasické jeviště sevřené mezi diváky. Podobné moderní pojetí by navázalo na původní experimentální funkci otáčka. Nyní hraje v zahradě třeba Petr Rychlý v komedii Ženy Jindřicha VIII.



Úvahy o umístění závisejí hlavně na tom, jak dopadne v Českém Krumlově změna územního plánu, která se nyní připravuje. Co ohledně otáčka dovolí. A jednání v Českém Krumlově tak ovlivňuje i samotné zahájení soutěže. Těžko se dá čekat do koce roku.



„Já už nebudu žádný termín říkat,“ brání se určení možného data Jaromír Talíř s tím, že několikrát už řekl, kdy nová točna bude a vždy se narazilo na nějaký problém, který řešení opět posunul. Současné otáčko nechají památkáři v zahradě do roku 2020.