Sportovec tělem i duší obkroužil zeměkouli

Větřní - Nadšenec Jan Cipín z Větřní si loni zaknihoval 11 tisíc kilometrů na kole a téměř pět tisíc kilometrů přidal po svých.

Jan Cipín při svých výšlapech na kole.Foto: Jan Cipín

Zapálených sportovců nacházíme v různých oborech desítky či stovky. S jedním z nich se ovšem můžete potkat dnes a denně na cestách po Krumlovsku.



Je jím Jan Cipín z Větřní, který kromě svého oblíbeného stolního tenisu, který závodně hraje v Dolním Třeboníně, v poslední době propadl zejména silničnímu kolu. S pěti křížky na krku se s plnou vervou vrhl na cyklistiku a za osm let již bezmála dvakrát defacto obkroužil matičku Zemi.



Vedete si přesnou statistiku ujetých kilometrů?

Loni jsem na kole od dubna do konce října najezdil jedenáct tisíc kilometrů, předloni to bylo ještě o čtyři tisíce víc. Za posledních osm let je to v součtu přibližně sedmdesát tisíc.



Kde jste byl loni nejdál?

Nejdelší trasu jsem ujel v květnu, kdy jsem byl až v Železné Rudě, což je z Větřní a zpátky dvě stě osmdesát kilometrů. To bylo určitě nejvíc. Cením si ale i jedenácti výšlapů z Větřní na Třístoličník a zpět nebo osmi výjezdů od nás na šumavskou Kvildu a zpátky.



Můžete se svěřit s nějakým neobvyklým zážitkem z cest?

Zažil jsem jednu celkem kuriózní situaci na Šumavě, kde mi na cestu vyběhla liška a zastavila se. Já sesedl z kola a ze vzdálenosti několika metrů jsme se oba na sebe dívali. Pak se liška pomalu otočila a zaběhla do lesa. Byl to zvláštní pocit…



Vaše aktivity ovšem s koncem podzimu a změnou klimatických podmínek rozhodně nekončí. Sesedáte z kola a vydáváte se na pěší túry…

Od října pracuji v Českém Krumlově a denně chodím do práce i z práce pěšky. Vyrážím i na Kleť, kde jsem za celý loňský rok byl osmdesátkrát. Celkem jsem nachodil čtyři tisíce šest set kilometrů, čehož si také vážím. Začátkem ledna mi bylo osmapadesát a i díky těmto svým aktivitám se cítím ve skvělé kondici.



A jaké máte plány pro tento kalendářní rok 2017?

Letos bych chtěl hranici nejdelšího výletu na kole ještě malinko posunout. S kamarádem se chceme vydat z Krumlova do Lince a pak podél Dunaje dojet až do Vídně, což je přibližně tři sta kilometrů. Zpátky bychom pak jeli do Lince asi vlakem, ale to ještě musíme vymyslet. Celkové objemy v kilometrech ale neplánuji. Uvidím, kolik letos dám.