Štědrý den je v Českém Krumlově bez Medvědích Vánoc nemyslitelný

Český Krumlov - /FOTOGALERIE/ Dav lidí všeho věku tradičně zaplnil druhé zámecké nádvoří při Medvědích Vánocích. Obě medvědice vylákaly ven z jejich pelechů připravené lahůdky na jejich vánoční hostinu, ale starší medvědice Kateřina nedlouho poté zatoužila raději po klidu a uložila se ve svém příbytku pod mostem.

Medvědář Jan Míša Černý s rodinnými pomocníky medvědům předložil kvalitní ovoce, zeleninu, ořechy a jiné oblíbené medvědí mlsání. „Medvědi musí dostávat jenom kvalitní krmení," říká Jan Míša Černý. „Proto i případné donesené krmení od návštěvníků pečlivě přebírám. Lidé si někdy neuvědomují, že medvědům se nemůže předložit totéž, co prasatům. Tedy odpady z kuchyně, jako třeba jablečné slupky, nebo spálené cukroví."



Medvědí mls ale tradičně čekal i na návštěvníky. To znamená litry svařeného vína. „Strašně se vždy na návštěvníky těším," říká medvědář. „Mám pro ně připraveno více než 300 litrů Medvědího mlsu, 250 litrů čaje s medem a citronem pro děti – na čaj kupuju 10 kilo citronů," směje se.



A pro děti měl medvědář připraveno ještě množství sladkostí a drobných dárečků, včetně medvědích plyšáků.



Pro medvědy jsou velmi vítané finanční příspěvky, a lidé penězi neskrblili. Potrubím se dolů do kasičky medvědária od lidí pořád kutálely nějaké peníze. Z krmení jsou vítané spíše trvanlivější potraviny, jako buráky nebo piškoty.



Na medvědici Kateřinu, která před nedávnem ztratila svého druha Voka, již také doléhá stáří. Je nemocná, léčí se a medvědář dělá vše, co může, aby jí ulevil. Kateřina má na noze nádor.



„Nedá se nic dělat, takový je život. I tak se dožila na mědvědy úctyhodného věku," říká medvědář. „Marie Terezie je mladší, té je dvacet let. Je v plné síle, ale pořídit sem k ní dospělého medvěda nejde. Rád bych proto pro budoucnost do Krumlova sehnal páreček medvíďat, aby tu vyrůstala odmalička a zvykala si na místní podmínky." To znamená na klima, městský ruch včetně ohňostrojů, ale aby si vytvořila i imunitu vůči chorobám.



„Vychoval bych si je odmala. To je můj sen," prozradil Míša Černý.