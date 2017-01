Stipendia učňům dává kraj i firmy

Jižní Čechy - Jihočeský hejtman Jiří Zimola připomíná, že žáci jsou podporováni po celou dobu studia v případě, že splňují dané podmínky. Ty se týkají především prospěchu. „Celkově si žák může přijít na 27 tisíc korun, což určitě není málo," upřesnil hejtman.

Ilustrační foto.Foto: SSZTS Šumperk

Toto opatření v kombinaci s dalšími, mezi něž patří například krajem nastartovaná spolupráce středních škol se zaměstnavateli, má podle Jiřího Zimoly pozitivní efekt. „Mohu říci, že naše práce se projevuje, protože i v aktuálním školním roce máme více žáků v technicky zaměřených oborech," doplnil.

PŘÍSPĚVEK OD DRAH

Ve Střední škole v Českých Velenicích mají na stipendium poskytované Jihočeským krajem nárok všichni žáci podporovaných oborů. „Nesmí mít ale neomluvenou absenci a nesmějí propadat," upozornila ředitelka Milena Elsterová. V oboru nástrojař Magny Cartech navíc žáci dostávají stipendium i od partnerské firmy, která studentům následně nabízí i zaměstnání. „Jsme také partnerskou školou Českých drah, které kvůli budoucímu očekávanému nedostatku strojvedoucích poskytují výběrové stipendium některým žákům z příslušného oboru," zmínila ředitelka. Zájemci o toto stipendium procházejí výběrovým řízením, píší motivační dopis a musejí absolvovat i zdravotní prohlídku. Letos na tuto formu podpory dosáhlo pět žáků. Ti získají měsíční příspěvek 1500 korun, ale také jízdné vlakem zdarma, příspěvek na ubytování a na studijní pomůcky.

PROFITUJÍ FIRMY I ŽÁCI

Finančně přilepšit si mohou i studenti velešínské střední školy. „Stipendia poskytují firmy našim studentům v rozmezí od 1000 korun v prvním ročníku do 1700 korun měsíčně," říká Milan Timko, ředitel Střední odborné školy strojní a elektrotechnické ve Velešíně. „Osvědčuje se to jak firmám, tak žákům, ale i škole, protože žáci jsou motivovaní k co nejlepším výkonům a výsledkům."

Zato v písecké SOŠ a SOU jsou už stipendia od firem minulostí. „Dříve jsme spolupracovali s firmou Kočí, která vyplácela stipendia učňům v oboru zedník nejprve od prvního ročníku a později od druhého," uvedl zástupce ředitele SOŠ a SOU Písek Zdeněk Kalinovský. Důvodem ukončení spolupráce byla krize ve stavebnictví. V současnosti ve škole využívají stipendijní programy kraje. (zprav)