Sto let svého života oslavila bývalá učitelka úsměvem a tanečkem

Horní Planá - „Budeš mě mít ráda, milá i přes to, budeš mě mít ráda, až mi bude sto…" zpíval v jedné ze svých písní Viktor Sodoma.

Věra Kleissnerová vřelým úsměvem oplácela úsměvy gratulantů. Byla jich celá dlouhá řada.Foto: Deník / Jan Houska

Zatím co on si musí na tyto narozeniny ještě necelých třicet let počkat, Věra Kleissnerová z Domova důchodců v Horní Plané je oslavila už toto pondělí.



Chodbami hornoplánského domova důchodců se vydává na pochod dlouhý špalír lidí s různými balíčky a květinami. Vede jej zdejší ředitelka Renata Březinová. Za ní kráčí starosta města Jiří Hůlka, náměstkyně jihočeského hejtmana Lucie Kozlová a místní personál.

KDE JE TA ČTYŘICÍTKA…



Delegace směřuje do společenské místnosti, kde u stolu sedí několik seniorů a seniorek. Zoufale pátrám, která z přítomných dam je ta stoletá oslavenkyně, na kterou bych měl zaměřit objektiv fotoaparátu. Všechny totiž vypadají náramně spokojeně, vitálně a zdaleka nesplňují to, co má člověk zasunuté v podvědomí, když se řekne sto let.



„Tak kdepak je ta čtyřicítka co?“ směje se paní v čele stolu. Svěže vyskočí a vítá gratulanty. Rázem je vše jasné.



„No to je tedy číslo, to si nemůžu zvyknout, směje se Věra Kleissnerová, když vidí dort se stovkou. Záplavy květin, píseň Hodně štěstí zdraví – a pak harmonika, která se v rukou marie Valešové rozeznívá do lidového tónu. Oslavenkyně všem děkuje a vrhá se do tance se starostou Jiřím Hůlkou. Žezlo pak za starostu přebírá jeden z místních obyvatelů, vyfešákovaný, jak se na slavnostní příležitost sluší a patří. Rodina děkuje s dojetím personálu, a nálada je laskavá a přívětivá.



Od ředitelky domova důchodců Renaty Březinové se dozvídáme, že paní Kleissnerová bývala učitelkou. Odsud možná pramení i ta mentální vitalita.



O oslavenkyni nám leccos prozradila i pastorační asistentka Jiřina Balková. „Každý pátek, když máme mši v kapli, čte vždy první čtení – a čte moc krásně. Je to obdivuhodná žena,“ konstatuje.

SLOVÍČKO S GRATULANTY



Zábava pokračuje, nealkoholické šampaňské – s trochou nadsázky – teče proudem a my z ní na chvíli vytrhujeme oficiální osobnosti z řad gratulantů. Starosta Horní Plané Jiří Hůlka se nám – pro představu – pokouší popsat, jaká byla Horní Planá před sto lety.



„V těchto budovách, které se nakonec spojily v domov důchodců, bydleli před sto lety úředníci spořitelny. Byly to vlastně V.I.P. domy s V.I.P. klienty. Já musím říci, že díky péči kraje a zdejšího personálu jsou tu nyní, po sto letech, opět V.I.P klienti,“ skládá poklonu dvěma přítomným dámám.



První náměstkyně jihočeského hejtmana Lucie Kozlová pomyslný nadhozený balón předává dál.



„Za poslední dva měsíce je to druhá oslava stých narozenin, kterou jsem navštívila. Myslím si ale, že na té dlouhověkosti nemá až tak hlavní zásluhu kraj, jako personál, který se o seniory stará,“ předává s úsměvem lichotku ředitelce domova důchodců Renatě Březinové.



Ta nám s obdivem sděluje další zajímavosti o dnešní oslavenkyni. „Nelze říct jinak, že je to veselá dáma, takzvaně čupr babka, která má – až na potíže se sluchem – minimum zdravotních problémů. My jich možná máme v našem věku více. Velmi často je stejně dobře naladěná jako dneska. Myslím, že bychom si jen mohli přát, abychom se v takovém zdraví tak úctyhodného věku dožili,“ konstatuje.

Oslava skončila ještě odpoledne, ale přesto ji prý Věra Kleissnerová hodnotila jako dobrý mejdan.