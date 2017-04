Strašák porevolučních let dál otevírá nenasytnou tlamu

Jihočeský kraj – Smutná tečka za částí života, zabavení věcí, o které nechceme přijít a budou nám chybět – to je exekuce.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Ve snaze o rychlé řešení si mnozí neuváženě vezmou půjčku a nedomýšlejí, že v dalších měsících může nastat situace, kdy nebudou moci své dluhy hradit. Teď to zaplatím, pak to nějak udělám, třeba to vyřeším další půjčkou… a už jsme na toboganu, po němž rychle sjíždíme do chřtánu obávané stvůry – exekuce. Spolu s věcmi movitými či nemovitými schlamstne i kus duše domova, někdy i celý.

NEJVÍCE DLUŽNÍKŮ ŽIJE VE VĚTŘNÍ

Jihočeský kraj se mezi 14 kraji republiky usadil na 7. místě, neboť každý ze 47 018 dlužníků má na hřbetě v průměru šest exekucí! Exekutoři navštíví 8,7 % populace jižních Čech. Za okresy se v celorepublikové tabulce ocitl na 16. místě Český Krumlov s průměrem 5,6 exekuce na každého z dlužníků, kteří tvoří 12,3 % občanů krumlovského regionu. Nejvíce tam boduje obec Větřní, kde se s exekucí potýká téměř každý čtvrtý člověk nad 15 let (22,9 %). Dluží celkem 158,2 milionu korun se všemi poplatky. Tak zvaná jistina, původní dlužná částka, představuje průměrně 37 400 Kč. Větřní figuruje na 12. stupínku v zemi. Druhou obcí na jihu Čech, jejíž obyvatelé bojují s vymáháním dluhů, je Dobrá Voda s průměrem 4,3 exekuce na dlužníka, jichž je 18,6 % dobrovodských občanů nad 15 let. Průměrně má každý zaplatit téměř 350 tisíc korun, na něž se vyšplhal průměrný dluh 80,8 tisíce korun. Třetí Volary mají 575 dlužníků v exekuci, to je 18 % obyvatel města.

I Z MALÝCH DLUHŮ VYROSTE MOLOCH

Leckdy to začíná nenápadně. Půjčkou na úhradu nedoplatku za služby – elektřinu, plyn, topení, bydlení, za nenadálý výpadek dávek. Na rozjetí dluhové pasti stačí neuhrazení platební karty, kontokorentu apod. Člověk ve finanční a časové tísni neřeší, kolik celkem za půjčku zaplatí a rád si půjčí na vysoký úrok i u nebankovních společností, když už banka nepomůže. Při prodlení se splátkami následují vysoké sankce, upomínky, neuspokojené firmy bombardují telefon… Pokud dlužník nestačí splácet, dostává se pohledávka do rukou inkasních agentur, které dluhy vymáhají, a může to skončit až soudně nařízenou exekucí. Tím se samotný dluh razantně zvýší, protože se připočtou úroky z prodlení, exekutor si počítá poplatek za vedení exekuce, což jde do řádu tisícovek, dále soudní poplatky…

Je možné předejít exekuci? Vždy je nutné včas vyjednávat s věřitelem, zkusit s ním dohodnout nižší splátky. Někdy to vyjde, jindy ne, ale za pokus to rozhodně stojí.