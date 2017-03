Strojaři z Velešína míří do celostátní špičky

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín zaznamenala historicky další úspěchy v soutěži Kovo Junior, která se koná v rámci soutěžní přehlídky České ručičky. Krajské kolo v oboru Mechanik seřizovač vyhrál Jiří Kropík. Jeho spolužák Zdeněk Krištof obsadil druhé místo.

„Máme ohromnou radost, jsme na kluky pyšní, protože konkurence z Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy automobilní a technické v Českých Budějovicích a Vyšší odborné školy, Střední školy a Centra odborné přípravy v Sezimově Ústí je samozřejmě vysoká. I tak měli naši studenti poměrně velký bodový náskok. Doufáme, že Jiří Kropík své vítězné tažení dotáhne do zdárného konce i v celorepublikovém kole,“ říká ředitel školy Milan Timko.



Ambice v celorepublikovém kole vůbec nejsou neopodstatněné. Stávají se naopak tradicí. Vloni se nejlepším celorepublikovým juniorským mistrem oboru stal právě velešínský Vojtěch Škopek a předloni Libor Pavlík.



„Pro nás je to krásná zpětná vazba. Jsme hrdí, když se našim studentům takto daří. Věřím, že i pro zájemce o studium na naší škole a samotné zaměstnavatele je to dobrá vizitka,“ dodává Milan Timko.