Studenti regionu už volili do Parlamentu ČR

Českokrumlovsko - Zajímavé bude, až se ukáže, jak volili studenti regionu do Poslanecké sněmovny Parlamentu při volbách nanečisto.

Studentské volby na kaplickém Gymnáziu a Střední odborné škole ekonomické.Foto: Deník/Zuzana Kyselová

Jak to chodí při volbách, si v úterý a ve středu na vlastní kůži vyzkoušeli studenti středních škol v republice. Jejich věk v tomto případě nehrál roli.

Na Českokrumlovsku se studentské volby konaly tradičně na Gymnáziu Český Krumlov a v kaplických středních školách.

V krumlovském gymnáziu se z 296 žáků starších 15 let do voleb zapojilo 94 studentů. Volební účast zde tedy činila 31,75 procenta. Jeden hlas byl neplatný. Tady na první místo gymnazisté vynesli TOP 09, druhé místo náleželo České pirátské straně a třetí ODS.

V kaplické škole odvolilo odhadem zhruba kolem 60 procent studentů.

V kaplické škole v úterý dopoledne výsledky ještě známy nebyly.

Žáci učiliště volili ve volební místnosti vytvořené ve společenském sále, v budově gymnázia se stala volební místností studovna.

Tříčlennou volební komisi tvořili studenti 2. ročníku obchodní akademie. „Sami jsme se do volební komise přihlásili,“ říkali Radek Šilar, Renata Kaiserová a Kristina Soukalová. „Určitě to byla dobrá zkušenost. Část studentů je na volby zvyklá z minulých ročníků, tak už věděli, co a jak, jinak jsme v případě potřeby pomohli a poradili.“ Pochopitelně i členové komise nezapomněli odvolit. A jak si svá politická uskupení vybírali?

„Každá třída si dělala v některé hodině na internetu takzvanou volební kalkulačku,“ popsal Radek Šilar. „Podle toho si každý zhodnotil, pro kterou stranu je, mohli jsme si tam o té straně přečíst další informace, takže studenti měli promyšleno, koho budou volit.“

Učitelé s žáky parlamentní volby předem probrali v rámci výuky, takže studenti byli na volby připraveni. A bylo jenom na nich, jestli se do voleb nanečisto zapojí.