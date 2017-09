Svatováclavské slavnosti nabídnou řadu novinek

Český Krumlov - Oslava patrona české země v Českém Krumlově potěší návštěvníky mnohými překvapeními.

Tradiční svatováclavský jarmark vypukne ve čtvrtek.Foto: Deník/Zuzana Kyselová

Představení krumlovského piva, špičková gastronomie například v podobě bůčku s karamelovými jablky a pečenou cibulí, ukázka starého vltavského voru, hašení požáru v Široké ulici či pochod lesem jsou některé z novinek letošních Svatováclavských slavností, které vypuknou již ve čtvrtek.

Slavnosti opět roztančí historické centrum a zájemci budou mít možnost se podívat do zajímavých míst, jindy nepřístupných. „Snažíme se, aby sváteční den byl netradiční,“ řekl za organizátory ředitel Městského divadla Jan Vozábal. „Chceme, aby si rodiny a přátelé prošli město, strávili tam hezký čas, něco dobrého ochutnali a zajímavého viděli.“

Mezi taková místa patří například schwarzenberské archivní vinné sklepy v Renesančním domě na pátém zámeckém nádvoří, kde bude i možnost degustace vína. Mimořádné prohlídky v kostele sv. Víta vás zavedou nejenom do kaple sv. Václava, ale také na jiná místa tohoto chrámu a výklad k tomu podá Petr Pavelec, ředitel českobudějovického Památkového ústavu.

Na pozoruhodnosti města, o kterých možná ani netušíte, že jsou, poukážou průvodci při čtvrtečních prohlídkách města od 14.30 hodin, zatímco v Dobrkovické jeskyni můžete od 10 do 17 hodin zavítat až do pravěku v rámci svatováclavského dne lovců mamutů. Ve čtvrtek se rovněž pro veřejnost otevře kolektor pod městem. Prohlídky budou od 10 do 16.30 hodinách po půlhodinách. Vchod je z parkoviště pod poštou. A naopak vyšplhat se za prohlídkami vzhůru nad město můžete na Křížovou horu, kde jsou prohlídky areálu tamní kaple umožněny ve čtvrtek od 13 do 17 hodin a od 19 do 23 hodin zde můžete zažít Svatováclavskou noc s působivým osvětlením a koncertem.

„Novinkou slavností jsou Pivovarské slavnosti v Pivovarské zahradě, které slibují prezentaci piv z produkce Historického pivovaru Český Krumlov,“ upozorňuje mluvčí města Petra Nestávalová. „Pivovar navazuje na tradici vaření piva v Českém Krumlově. Za obnovením vaření piva stojí hlavně vášeň pro poctivé české pivo a snaha navrátit věhlas krumlovského piva z dob jeho největší slávy za vlády Rožmberků a Schwarzenbergů.“ Představen bude světlý ležák 11°, světlý ležák Premium 12° a tmavý nakuřovaný ležák Premium 12°.

Bohatý program slavností plný hudby, tance, dobrot a pití potrvá až do neděle.