Svatováclavské slavnosti v Krumlově oficiálně zahájí starosta odpoledne

Český Krumlov - V pátek bude historické centrum města Český Krumlov patřit muzice a tanci. Zazní irská a skotská hudba a vystoupí i Pavel Lohonka Žalman.

Mezinárodní folklórní festival roztančí město.Foto: Deník/Zuzana Kyselová

PROGRAM PÁTEK 29.9.



NÁMĚSTÍ SVORNOSTI – moderují Jan Palkovič a Ivo Janoušek

10.00 - 22.00 SVATOVÁCLAVSKÝ JARMARK

16.00 OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ SLAVNOSTÍ

Zdravice starosty města Dalibora Cardy.

16.15 – 17.30 URQUHART – irská a skotská hudba

Melodická i živá, romantická i svižná, nestárnoucí irská a skotská hudba v bohatém vokálním a instrumentálním aranžmá. Název kapely Urquhart (vyslovuje se Orcutt) je přímým odrazem skotských předků zakladatele a lídra kapely. Kapelu tvoří: Bryce Belcher – zpěv, kytara, mandolína, flétna, bodhran; Dominik Pokorný – zpěv, kytara; Barča Plachá – flétny, whistle, akordeon, zpěv; Eva Nepivodová – housle, zpěv; Libor Heřman – kontrabas, baskytara.

18.00 – 19.30 SEMTAM - bluegrass

od svého vzniku se kapela věnuje především bluegrassu, amerického bluegrassového vzoru se až tak moc nedrží, věnuje se převážně autorské tvorbě. Pamětníci si určitě vzpomenou na významné hudební osobnosti, které sestavou prošli. Jenom namátkou Pavlína Jíšová, Jarda Matějů, Pavlína Braunová, Vojta Zícha nebo Jirka Smrž. Skupina SEMTAM působí vyrovnaným projevem kvalitního vokálu s pevným bravurním doprovodem i osobitými sóly. Dvě kvalitní zpěvačky jsou už tak trochu poznávacím znamením kapely. To vše by nefungovalo bez hezkých písniček, jak těch slavných z historie, tak úplně nových. V minulém roce se kapela v dobré kondici dožila 35 let od založení. Současné obsazení kapely: Luboš Marek – kapelník a housle, Vojta Zícha – banjo, Petra Želiborová – baskytara, Tomáš Berka – kytara, Pepa Pospíšilík – zpěv a mandolína a zpěvačky Lenka Huszárová a Pavla Blažková, nebo Kristínka Nídlová.

20.00 – 22.00 ŽALMAN & SPOL.

hudební sezona 2017 je pro mnohé fanoušky Pavla Žalmana Lohonky, který svým hlasem a texty těší publikum již téměř půl století, opět něčím nová a neoposlouchaná. Žalman působí na hudební scéně od roku 1968, nejprve ve skupině Minnesengři, později v roce 1982 založil vlastní kapelu Žalman & Spol, která v různých sestavách koncertuje nepřetržitě až do současnosti. Poslední obměna sestavy proběhla v únoru 2017. Vedle Petra Novotného, stojícího po Žalmanově boku již téměř 25 let a zpěvačky Michaely Hálkové stanul kytarista Petr Havrda přinášející nový vítr a nové aranže písní.



KLÁŠTERY ČESKÝ KRUMLOV

10.30 – 19.30 ŠVESTKOVÉ HODY V ODDYCHOVÉM CENTRU U KLARISEK

Kam na dobroty ze švestek? No přece do kláštera na švestkové knedlíky, koláče, povidlové buchty nebo švestkové pivo! Klášterní koláčky a křupavé zelňáky chybět nebudou! Dobroty ze švestek na vás budou čekat od 28. září do 1. října 2017.

17.00 - 18.00 ROZTANČENÉ MĚSTO

Účastníci Mezinárodního folklórního festivalu oživí v pravidelných intervalech Klášterní dvůr svým tanečním uměním.



SEMINÁRNÍ ZAHRADA PŘED HOTELEM RŮŽE

19.30 KOSTÝMOVANÁ NOČNÍ PROHLÍDKA MĚSTA s průvodcem

Legendy, pověsti, tajemné příběhy… Zdarma, v češtině, délka cca 60 minut, kapacita max. 40 osob (1 skupina). Sraz v seminární zahradě před hotelem Růže. Rezervace a vstupenky v Infocentru (nám. Svornosti) nebo na www.ckrumlov.info/tickets



HISTORICKÉ CENTRUM MĚSTA

16.00 - 18.00 ROZTANČENÉ MĚSTO

Účastníci Mezinárodního folklórního festivalu oživí svým tanečním uměním ulice a zákoutí historického centra Českého Krumlova (Seminární zahrada hotelu Růže, Široká ulice, Klášterní dvůr).



PŘÍSTAVIŠTĚ PARKÁN - VOROPLAVBA RADKA ŠŤOVÍČKA

10.30 – 19.00 UKÁZKA MODELU STARÉHO VLTAVSKÉHO VORU K PLAVENÍ DŘEVA

10.30 – 18.30 PRAVIDELNÉ VYHLÍDKOVÉ PLAVBY

Plavby probíhají v časech: 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30 hodin.

V ceně lodního lístku na všechny uvedené plavby je občerstvení na voru. Lodní lístky je možné zakoupit v Infocentru na náměstí Svornosti nebo na prodejních místech společnosti - Horní 150, nebo Široká 53. Vice na: www.voroplavba.cz, nebo tel.: 605 218 018.