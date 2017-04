Teplárna v Domoradicích nabízí lidem v okolí součinnost při monitoringu zápachu

Domoradice - Emise pachových látek z provozu teplárny v Domoradicích už by měly být aktuálně pod kontrolou.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Drahomír Stulír

Společnost Carthamus v minulosti přijala kritiky několika jednotlivců a subjektů v okolí a investuje nemalé částky do vylepšení technologie. Zbyněk Škodáček, vedoucí kanceláře společnosti Carthamus informoval Deník o další novince v domoradické teplárně a energobloku.



„V současné době je spouštěn unikátní systém na sledování emisí pachových látek. Jedná se o norský systém Purenviro TOM, který automaticky zaznamenává proudění větru a vyhodnocuje rozptyl zápachu do okolí,“ uvedl s tím, že obyvatelé žijící v okolí Energobloku mají jedinečnou možnost zapojit se do monitoringu zápachu a přispět k identifikaci jeho zdrojů.



Informaci o nové technologii potvrzuje i předseda představenstva společnosti Carthamus Jindřich Beznoska.



„Byli bychom moc rádi, kdyby se do sledování kvality ovzduší v okolí Energobloku zapojilo co nejvíce občanů. Jde nám o společnou věc, a to minimalizovat dopady činnosti Energobloku na životní prostředí.“

Prostřednictvím intuitivního systému Purenviro TOM mohou občané v mapě velice jednoduše označit místo, kde zaznamenali zápach. Systém stěžovateli odpoví zpět, jaké jsou na základě aktuálních povětrnostních podmínek možné koncentrace pachových látek v místě, kde se v daném okamžiku nacházel a zda je možné, aby zdrojem zápachu byl Energoblok, anebo se jedná o jiný zdroj pachu.



Stížnost na zápach lze provést přes počítač nebo přes mobilní aplikaci v mobilním telefonu. Přístupy k aplikacím naleznete na www.carthamus cz.