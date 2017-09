To, jak zaparkovali své auto policisté, udivilo kolemjdoucí

Český Krumlov – Auto policie stojící na přechodu zaujalo na počátku srpna všímavého obyvatele sídliště Plešivec. O fotografii se podělil nyní.

Policejní auto na přechodu pro chodce v sídlišti Plešivec.Foto: Miloslav Svoboda

„Způsob parkování policie na sídlišti je zajímavý,“ upozornil Miloslav Svoboda. „Jak je patrné z fotek, vozidlo nemělo aktivní žádná výstražná zařízení a nejednalo se o žádný výjimečný zásah. Také prostoru pro normální parkování bylo v této lokalitě v daném čase dostatek. I policie by měla respektovat pravidla a jít ostatním příkladem!“



O tom nelze pochybovat, a je dobře, že lidé nejsou lhostejní k dění ve svém okolí a upozorní na nešvary.

Pro policii však platí určité výjimky. „Příslušníci ozbrojených sborů mohou při plnění služebních povinností, porušit ust. § 27 odst. 1 zákona č. 3612000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a to výjimkou v odstavci 6,“ vysvětlil krajský policejní mluvčí Milan Bajcura. „Vzhledem k tomu, že dle fotografie se jedná o služební vozidlo v policejních barvách, je zřejmé, že zde policisté plnili uvedené úkon," řekl více.



To na vysvětlenou znamená, že zákaz zastavení a stání neplatí pro řidiče vozidel bezpečnostních sborů, ozbrojených sil a vojenského zpravodajství při plnění služebních povinností, pro řidiče vozidla obecní policie při výkonu její působnosti a řidiče vozidel jednotek požární ochrany, zdravotnické záchranné služby a Horské služby při řešení mimořádných událostí.