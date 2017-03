Turisté stráví na jihu v průměru 20 milionů dnů a nocí

Jižní Čechy – Jihočeský kraj je v současné době jediným regionem v České republice, který podobným průzkumem disponuje. Výsledky jsou čerpány z analýzy, která mapovala rok 2015.

Ilustrační fotoFoto: Zdeněk Píša



„Jde o materiál, jenž nám poskytuje podrobné informace, které jsou mimořádně cenné pro budoucí plánování a tvorbu nových projektů v oblasti podpory cestovního ruchu. Obsahuje mimořádně cenné informace důležité pro budoucí strategické plánování v tomto odvětví. Současně dokazuje i význam turismu pro celý region," uvedl ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Jaromír Polášek.

Rozsáhlý materiál dopodrobna mapuje nejen skladbu návštěvníků, jejich původ, délku pobytu na jihu Čech, nejčastěji navštěvovaná místa v kraji a podobně, ale obsahuje konkrétní data o tržbách a příjmech z cestovního ruchu, a to jak přímo u poskytovatelů služeb pro turisty, tak u přidružených činností a s tím spojenou zaměstnaností.

Nejčastější návštěvníci:

Mezi domácími návštěvníky jižních Čech jednoznačně převládali obyvatelé Prahy a Středočeského kraje.

Nejnavštěvovanější turistickou oblastí byla Česká Kanada – Třeboňsko (20%), Českobudějovicko – Týnsko (14%), Jihočeská Toulava (13%), Prácheňsko – Písecko (13%), Šumavsko (12%), Lipensko (12%), Českokrumlovsko (11%) a Novohradsko (5%).

„Znalost čísel o stavu cestovního ruchu a rozvoji návazných odvětví umožňuje koncepčně a strategicky plánovat a současně přináší faktické argumenty pro oceňování úspěšných turistických oblastí a motivování regionů s vysokým rozvojovým potenciálem," zdůraznil Jaromír Polášek.

Jedinečnost projektu „Analýza počtu a struktury domácích a zahraničních návštěvníků v Jihočeském kraji" spočívá v použité metodě výzkumu pohybu, délky pobytu a původu návštěvníků regionu.

PŘES MOBILNÍ TELEFONY

„Princip použité metodiky spočíval v analýze signalizačních čili lokačních dat poskytnutých zcela anonymně mobilním operátorem za danou lokalitu a zvolený čas. To nám umožnilo určit, zda subjektem cestovního ruchu v dané lokalitě a čase byl turista, jednodenní návštěvník, chatař, chalupář, rezident, případně jiný subjekt pouze dojíždějící do dané lokality například do zaměstnání nebo za návštěvami příbuzných a známých," vysvětlil manažer společnosti KPMG Česká republika Ondřej Špaček.

86 PROCENT DOMÁCÍCH

Ze zmíněné analýzy vyplývá například, že z celkové dvacetimilionové návštěvnosti Jihočeského kraje připadá na turisty, tedy ty, kteří zde nocovali bezmála 10,6 milionů takzvaných „turistodnů", dalších zhruba 9,4 milionů takzvaných „osobonávštěv" představovali jednodenní návštěvníci.

Celkem 86 procent turistů v jižních Čechách představovali domácí hosté, 14 procent pak na delší pobyt dorazilo ze zahraničí. Češi převládali v kategorii jednodenních návštěvníků, 58 procent, cizinců se na celkových číslech podíleli 42 procenty.

PRŮMĚR 1,86 NOCI

Počet přenocování všech turistů činí v průměru 1,86 nocí. „Naším cílem je proto, mimo jiné, turistu v jihočeském regionu udržet díky kvalitní a bohaté nabídcei formou aktivní propagace co nejdelší dobu," konstatoval manažer marketingu Jihočeské centrály cestovního ruchu Ondřej Flemr. (ide)