U království lesa vypukne požár, ale také plno zábavy

Lipno nad Vltavou - Páteční zábavné odpoledne Lipno dětem aneb den v Království lesa je určeno pouze pro pozvané hosty, ne pro veřejnost. Veřejnosti tam bude patřit sobota, tedy Lipno dětem aneb den s Integrovaným záchranným systémem.

Den s Integrovaným záchranným systémem na LipněFoto: www.lipno.info

Nabitý program plný ukázek zásahů jednotlivých složek bude trvat od 10 do 16 hodin.



Uvidíte, jak slaňují hasiči a záchranáři z horské služby se psem z vrcholu věže na Stezce korunami stromů, policejní psi i koně, nebo ukázky práce vodních, horských i zdravotních záchranářů. To jsou hlavní lákadla sobotního (9.9.2017) programu už pátého ročníků dne s Integrovaným záchranným systémem v Lipně nad Vltavou.



Ukázky jednotlivých složek se odehrají u Království lesa. "Děti se vydají na cestu po jednotlivých stanovištích, kde budou dostávat razítka do účastnické karty a na konci si zdarma sjedou tobogán na Stezce korunami stromů,“ zve všechny manažerka společnosti Lipensko Eva Černíková.



Jednotlivá stanoviště jsou připravena tak, aby děti bavily, ale také aby se něco dozvěděly. Na jednom z policejních stanovišť budou například dávat otisky prstů a velmi oblíbený je také simulátor převrácení a nárazu od BESIP.



Ukázky u Království lesa:



11.00 – Ukázka hašení



11:30 – policejní koně



12:00 – komentovaná ukázka resuscitace



12:30 – policejní kynologové



13:00 – policejní koně



13:30 – komentovaná ukázka resuscitace



14:00 – policejní kynologové



15:00 – společná ukázka



Po celý den slaňování ze Stezky korunami stromů. Za návštěvu na stanovištích budou děti sbírat razítka na účastnickou kartu, za které dostanou jízdu na togogánu na Stezce korunami stromů zdarma.