U Lipna by mělo vyrůst nové víceúčelové centrum

Černá v Pošumaví - V Černé v Pošumaví nemají kde sportovat, bavit se a setkávat se, hodlají s tím tedy něco udělat.

Návrh, jak by mohlo vypadat nové sportovně kulturní zařízení v Černé v Pošumaví.Foto: studie: OÚ Černá v Pošumaví

Úplně nová budova by měla podle plánů obce vzniknout uprostřed vsi. Zatím je tento záměr ve stadiu přípravy projektu.



„Citelně nám chybí sportovní a kulturní zařízení, chceme tedy vybudovat něco jako sokolovnu,“ vysvětluje starostka Černé v Pošumaví Irena Pekárková. „Konkrétně moderní víceúčelové zařízení. Zadali jsme vytvoření studií a vytvořili prostor pro to, aby obyvatelé vsi mohli návrh připomínkovat. Zatím ještě pořád mohou své připomínky zasílat.“



Základem víceúčelového centra bude pochopitelně sál vybavený takovou podlahou, která vydrží sportovní zátěž. Chybět nebude sociální zařízení včetně sprch.



V zázemí se počítá s malou kavárnou, ale také s klubovnou, kde by se mohli scházet dospělí i děti při různých činnostech. „Pódium v sále nebude, to by se nevešlo, tolik prostoru k dispozici zase nemáme,“ říká Irena Pekárková.



Obec se bude na stavbu snažit získat dotaci. „Uzavřeli jsme proto smlouvu s firmou, která shání evropské peníze. Letos bychom chtěli projekt dotáhnout do stadia stavebního povolení, abychom věděli, jaké budou náklady.“



Osm set třicet obyvatel Černé v Pošumaví se tedy může těšit, že jednou přijde den, od kdy už nebudou mít problém, kde uspořádat kulturní a společenské akce.