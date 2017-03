Události, které tento týden čekají Jihočechy

Přerov – Další postupný cíl je splněn. Hokejisté ČEZ Motoru vyhráli i čtvrtý zápas čtvrtfinále play off první WSM ligy v Přerově 3:0, celou sérii 4:0 a mohou slavit postup do semifinále. Do něj vstoupí v pondělí 13. března na domácím ledě.