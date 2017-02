Už brzy budou muset Kapličtí počítat s rozkopaným centrem města

Kaplice - Jakmile povolí mrazy, zahájí Kapličtí další etapu rekonstrukce frekventovaných ulic v centru města.

Náměstí v Kaplici.Foto: Deník/ Zuzana Kyselová

Na jaře bude na řadě úsek ulice Linecké od rohu náměstí až po křižovatku u hasičů. Práce potrvají do začátku letních prázdnin.



„Bude to největší zásah do života města," říká starosta Kaplice Pavel Talíř. „A největší letošní investiční akce." Práce budou mít na starosti Technické služby Kaplice, které v současnosti provádějí výběrová řízení na další subdodavatele.



„Tato ulice bývala dřív v majetku kraje," přiblížil starosta. „Tím, že byl kolem Kaplice vybudován obchvat a změnili jsme systém dopravy ve městě, získali jsme opět ulici do vlastnictví města. Kraj nám však slíbil, že opraví její povrch."



Proto se Kapličtí rozhodli předtím zrekonstruovat vše, co je pod ním.

„To znamená, veškeré kanalizační sítě, vodovody, teplovody, plynovody – všechno se bude dělat nové," doplnil starosta.



Vzhledem k finanční náročnosti jsou opravy Linecké a Omlenické ulice rozdělené do tří etap. Jenom letošní rekonstrukce vyjde na zhruba 25 milionů korun. V úseku od náměstí až po křižovatku u hasičů bude také nutné udělat nové přípojky do domů, takže bude třeba řešit i chodníky. Což se na náměstí dotkne i strany, kde stojí například hotel Zlatý kříž.



Výměna nemine ani veřejné osvětlení. „Renovace rovněž postihne dopravní značení a přechody," dodal Pavel Talíř. „I proto tomu předcházela změna systému dopravního značení ve městě, aby si motoristé během zimy odvykli jezdit přes náměstí. Z centra jsme chtěli dostat především nákladní dopravu, a to se podařilo."

Letošní etapa rekonstrukce Linecké ulice by měla být hotova do konce prázdnin.