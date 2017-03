V Brloze byla otevřena první zoo. O masopustu

Brloh - Nová brložská zoo zatím čítá nemnoho, pouze čtyři. Ale co, na Brloh je to i tak dost.

První zoo v Brloze byla otevřena v sobotu 25. února.

Avšak bohužel stejně nečekaně, jak byla otevřena, byla zoo zase navždycky zrušena. Mohli jste ji navštívit právě jen minulou sobotu. Co to? Měla snad zoo tak rekordně málo návštěvníků? Ne! Ale dámy převlečené na masopustu za zvířata by jistě nebavilo chodit v maskách déle. V sobotu 25. února totiž procházel Brlohem masopustní průvod a ta dotyčná zvířata byla ve skutečnosti lidé (pro ty z Vás, kteří to z obrázku nepoznali).



Na brložském masopustu bylo k vidění nevídané! Tradičně nemohou chybět páni doktoři MUDr. Janis Penis, Csc., Dr. Voštěp, MUDr. Karel Uzdichcal a MVDr. Kočka. O masopustu každoročně vyrážejí do ulic léčit své pacienty, kteří jsou tak zbaveni nepříjemného stresu spojeného s čekáním v lékařských ordinacích. Časově náročná práce, která často zahrnuje nesčetné převazy ran ošetřených v loňském roce, vyžaduje opravdové odborníky. A těmi pánové jsou, prošli totiž stážemi jak u nás, tak i v zahraničí. A proto není divu, že dokážou „vyléčit" i porouchaný automobil.



V letošním roce jim často byli k ruce i řezníci, kteří si mezi porážením a podléváním prasat našli chvilku a to, co nešlo vyléčit, museli svými nástroji amputovat. Ti, kterým nepomohl doktor ani řezník, skončili ve spárech upíří rodinky, která tak nemusela vysávat krev z ostatních masek, za nimiž se skrývaly ponejvíce děti.



K těmto drastickým událostem však hrála do kroku veselá hudba, dělostřelci stříleli z děla, a protože bylo i co jíst a pít… Bylo veselo a tak to má o masopustu být.

Autor: Markéta Tanzerová