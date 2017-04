V celém okrese se dnes budou rojit čarodějnice a hořet vatry

Českokrumlovsko – Ve všech obcích a osadách regionu dnes odpoledne bude veselo. Čarodějnice mají slet a všude vyrostou čerstvě ozdobené pestrobarevné máje jako houby po dešti. Tady máte několik tipů, kam se vydat:

Ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

Přední Výtoň: Na setkání u stavby májky zve oddíl metané Přední Výtoň.



Kouzelný Krumlov: O bohatý program čarodějnického večera se v Českém Krumlově postará Kouzelný Krumlov.



Frymburk: Frymburský slet čarodějnic a stavění májky začne od 16 hodin na hřišti. Začne zdobením máje. Od 17 hodin soutěže pro děti, rej čarodějnic, což bude vystoupení dětí z MŠ a ZŠ. Stavění májky, čarodějnický rej Frymburkem, pálení čarodějnic, opékání špekáčků.



Vyšší Brod: Čarodějnické rejdění vypukne od 15 hodin v Kempu Pod Hrází Vyšší Brod. Návštěvníky čekají čarodějnické hrátky se Saxanou pro děti i dospělé – písničky, tance, čarování a soutěže s odměnou.



Černá v Pošumaví: Stavění májky se odejraje v areálu zbrojnice. Zve obec Černá v Pošumaví společně s místním sborem dobrovolných hasičů. Organizátoři pro návštěvníky nachystali také doprovodný program. Ten odstartuje již v 16 hodin odpoledne, kdy pro děti zahraje písničkář Pepa Maxa, který v obci vystupuje často a je již mezi nejmenšími občany Černé v Pošumaví známý. Stavba májky začne o hodinu později, tedy v 17 hodin. Večer se pak uskuteční taneční zábava se skupinou Maxa Band. Začátek je naplánovaný na 19. hodinu.



Hořice na Šumavě: Hořická májka bude opět ve velkém stylu. Program zahrnuje například provoz střelnice, čarodějnickou zábavu pro děti, pálení čarodějnice či hudební vystoupení skupiny Hudební kroužek. „Střelnice Buffalo Bill měla vloni ohromný úspěch, tak jsme ji letos zajistili znovu. Otevřená bude od 16 do 21 hodin. Atrakce, kterou obsluhuje zkušený personál, pobaví kohokoliv ve věkovém rozhraní 5 až 120 let,“ usmívá se starosta Hořic na Šumavě Martin Madej. Stavění máje začne již v 8 hodin ráno. Dětský program je naplánovaný od 13. hodiny. Na dětském hřišti vyroste i obří nafukovací skluzavka, která bude k dispozici až do 19 hodin.



Čarodějnický program pro děti odstartuje ve 14.30 hodin. „Pro každého máme nachystaný dárkový balíček, ve kterém mimo jiných dobrot nebude chybět párek a chleba na opečení u ohně,“ říká Martin Madej a dodává: „Během odpoledne a večera budou uspořádány dvě soutěže pro děti i dospělé.

Ceny jsou skutečně atraktivní. Dětí do 15 let mohou vyhrát pistoli NERF, starší soutěžící špičkový dron s wifi kamerou.“



Čarodějnice bude upálena v 16.30 hodin. O půl hodiny později rozjede taneční zábavu kapela Hudební kroužek. „Návštěvníci se opět mohou těšit na pečené prase, maso a klobásy na grilu, vše za symbolickou cenu 20 korun. Všechny děti budou mít točenou limonádu zdarma. Akce se uskuteční za jakéhokoliv počasí. Velký vyhřívaný stan je již samozřejmostí,“ říká starosta obce a všechny srdečně zve.



Lipno nad Vltavou: Rodinný zábavní park Království lesa Lipno slavnostně zahajuje letní sezónu „Čarodějnickýmprogramem od 10 do 17 hodin,“ láká k návštěvě Filip Pekárek, ředitel Království lesa. „Program jsme připravili samozřejmě hlavně pro děti – jak mladší, tak i ty starší.“ Chybět nebudou představení pro děti či čarodějnický rej. Malé čarodějnice budou moci soutěžit v nejrůznějších čarodějnických dovednostech. Proběhne také volba nejkrásnějších masek. „Pro starší děti a jejich rodiče zahraje skupina Slza. Poprvé na koncertě zazní nejnovější singl Ani vody proud z chystaného druhého alba,“ říká Pekárek. „Nedělní program bude gradovat v 16 hodin rozloučením královny čarodějnic a zapálením vatry,“ připomíná Filip Pekárek a doporučuje špekáčky na opékání s sebou. Na zahájení sezóny v Království lesa a koncert skupiny Slza mají děti vstup zdarma.





Kaplice: Pálení čarodějnic v Kaplici se koná od 17 do 22 hodin. Čarodějnický lampionový průvod se vydá od KIC Kaplice směrem do parku. Od 17.00 – 18.00 čarodějnická stezka v parku (ve spolupráci s DDM Kaplice), po splnění všech úkolů za odměnu povození na koni nahoře na Suchém vrchu. V cca 18.00 hodin zapálení vatry. Tabasco - živá hudba u vatry. Občerstvení. Po setmění OHŇOSTROJ.





Velešín: KIC města Velešín a SDH Velešín pořádají od 15 hodin stavění májky a slet čarodějnic na prostranství před počtouce Velešíně. V 15 hod stavění májky, soutěže pro děti, občerstvení. Ve 21hod lampionový průvod, který tentokrát vyjde od pošty.





Horní Planá: Čarodějnice a májka se konají v zahradě mateřské školy a u kostela sv. Markéty od 17 hodin. Dovádění pro děti, houpačky, klouzačka, kolotoč, skákání paňáka, kuličky a diskotéka. Dětské čarodějnické, ale i dospělé masky čarodějnic a čarodějů, upírů a hejkalů vítány. V podvečer stavba máje, opékání vuřtů. Po setmění ohňostroj.