OBRAZEM: V Kaplici si už podruhé zarybařily děti na vozíčkách

Kaplice – Kus břehu v Rybářství Mostky obsadili v sobotu netradiční rybáři.

Jednak to byly děti, ale především to byly děti zdravotně postižené, některé z nich odkázané na invalidní vozíky. Jejich rybaření je důkazem, že když se chce, všechno jde. A rybařily s nadšením. O lov ryb v Mostkách je mezi těmito dětmi vždy ohromný zájem.

Do Kaplice se vydaly podruhé.

„Věnujeme se dětem s tělesným a kombinovaným postižením,“ vysvětlila Kamila Janyšková, ředitelka obecně prospěšné společnosti Země lidí Praha, která se snaží dětem zprostředkovat rozmanité zážitky. „Víkendovka na rybách je jedna z mnoha. Jezdíme také na rafty, na lyže, na kola a podobně. Snažíme se, aby si děti mohly vybrat to, co je baví, a ne jenom to, co mohou v rámci svého handicapu dělat, protože hranice se dají překonávat.“ Rybařit začaly jezdit do Třeboně na běžný produkční rybník, ale to nebylo ono, protože ryby někdy braly, jindy zase ne. V Mostkách je však ryb dost, tak si děti chytání krásně užijí.

„Já jsem chytil jednoho pstruha,“ svěřil se téměř třicetiletý Honza Kudláček. „Baví mě to.“

„Já jsem chytil 27 ryb,“ hlásil hrdě čtrnáctiletý Filip Dolejš. „Na druhém břehu totiž berou líp.“

Ládík měl na kontě dokonce 38 ryb. „V plánu jich mám ale 40 určitě, možná i padesát.“ „Ryby pouštíme zpátky,“ říkali mladí lovci. „Ale když mají háček hluboko v krku, musíme je zabít.“

Po svém návratu domů pak udělají svým rodičům radost, neboť všechny děti dostanou s sebou rybí výslužku.

Spoluzakladatelem společnosti Země lidí je Karel Koranda, místopředseda Jihočeského územního rybářského svazu, který právě rybaření pro děti jako jednu z jejich aktivit vymyslel. „Rybařit jede vždy kolem patnácti dětí. Zájem je však mnohem větší, jenomže vzhledem k tomu, že jde i o vozíčkáře, kdy se sem musí dovézt, ubytovat a každý musí mít svého asistenta, musíme počet omezovat, neboť je to hodně náročné,“ řekl Karel Koranda.

V sobotu dětem počasí přálo, tak měly zážitek z rybaření dokonalý. Jejich pobyt podpořily Jihočeský územní rybářský svaz, Rybářství Mostky a MO ČRS Třeboň, z níž se dětem při chytání ryb věnují i její rybáři.