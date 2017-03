V táborském babyboxu se "narodil" chlapeček

Tábor - V úterý večer odložila matka novorozeně do babyboxu v G - centru.

Dítě ve schránce! hlásí signalizační zařízení bezprostředně poté, kdy do ní novorozence vloží biologická matka. Tím se okamžitě roztáčí kolotoč záchrany dítěte, počínaje zdravotníky, konče pěstouny či náhradními rodiči. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Michal Burda

V 21.46 hodin se rozezněl zvonek u boxu pro nechtěná miminka. V tu chvíli novorozeného chlapečka už držela sestra domova seniorů Ivana. Zakladatel babyboxů Ludvík Hess prozradil, jak děťátko pojmenovali. "Dostal jméno Jaroslav Kotalík, paní ředitelka domova tak dostala dárek k narozeninám." Ředitelka G - centra se totiž jmenuje Jaroslava Kotalíková a v těchto dnech oslaví narozeniny. Také právě ona Ludvíku Hessovi napomohla, že zázračná schránka našla v Táboře místo u seniorů.

Malý Jaroušek je prvním táborským, čtvrtým jihočeským a 150. děťátkem odloženým do babyboxu. "Byl zabalený v ručníku, dece a plenkových kalhotách, to je ale zatím vše, co o něm mohu říci," dodal Ludvík Hess.

Miminko je nyní v péči nemocnice a čeká na svou náhradní rodinu. Na základě doporučení odboru péče o dítě a předběžného opatření soudu by se k ní mohl dostat velmi rychle.