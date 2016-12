Vandalové škodí kapli na Křížové hoře

Český Krumlov - Jako by nebylo dost na tom, že v minulosti někdo ukradl kamenné desky ze zídky schodiště ke kapli, musel nyní někdo ztrhati provizorní zakrytí.

Kaple na Křížovém vrchu zezadu.Foto: Deník/ Zuzana Kyselová

Krásný zážitek a povznesený pocit v duši si odnášeli návštěvníci i organizátoři vánočního odpoledne v kapli na Křížové hoře. Ten ale hned druhý den ráno zkalil čin vandalů.

Dobrovolní nadšenci se snaží kapli ochránit před chátráním a nepříznivým počasím, a na druhé straně jsou tací, kdo jejich práci maří.



Ve čtvrtek odpoledne se konaly Vánoce na Křížové hoře, kdy snad vůbec poprvé v kapli svítilo i Betlémské světlo. Kapli osvícenou svíčkami, ale i nově instalovaným elektrickým světlem navštívilo a koncert si poslechlo velké množství lidí.

Velká návštěvnost udělala organizátorům velikou radost.



„Bylo to nádherné," rozplývala se nadšeně 83letá Věra Petrovičová, která se z lásky ke kapli ujala průvodcovství v této památce vysoko nad Českým Krumlovem. Dalším nadšencem, který se o kapli stará, je Dalibor Uhlíř z Českého Krumlova. Právě on zakryl zídku zbavenou vrchních desek plachtou, kterou připevnil proti větru, aby do zídky nezatékalo a ještě víc ji nepoškodil mráz.



„Čtvrteční koncert v kapli, která má úžasnou akustiku, byl krásný," líčila Věra Petrovičová. „Hrálo tam ve dvou členech Smyčcové trio Naladěno, které je ochotné přijít znova. Byla to první akce, kterou jsme tam připravili. Lidi ta akce a setkání na Křížové hoře tak těšilo. Druhý den ráno po tom nádherném čtvrtku ale přišla studená sprcha."

Dalibor Uhlíř zjistil, že je strženo nejenom chvojí na dveřích, zmizel ale také igelit vzadu na schodišti ke kapli, včetně dřevěných úček, které bránily tomu, aby vítr igelit neodvál. A kolem ležela lejna.



„To chvojí ze dveří už popadalo jednou, ale to jsme přičítali na vrub větru," podotkla Věra Petrovičová. „I ta účka už jednou někdo shodil, ale aspoň je tehdy nechal na místě."

Křížový vrch s krásnou kaplí na vrcholu je oblíbeným a „srdcovým" místem mnoha Krumlováků. Všichni mají radost, že se Křížový vrch město chystá revitalizovat, aby jedné z pěkných dominant Českého Krumlova opět dalo vyniknout. Skvělé je, že jsou nadšenci, kteří chtějí kapli znovu oživit. Těžko se však dá pochopit, že se najdou jedinci, kteří místo pomoci jejich úsilí s gustem ničí.